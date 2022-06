Santiago Delgado y los Runaway Lovers presentarán su disco 'Bilbao' en el BBK Bilbao Music Legends

El BBK Bilbao Music Legends Festival, que se celebrará en el Bilbao Arena de Miribilla los días 24 y 25 de este mes con Status Quo y Alan Parsons como cabezas de cartel, también deja espacio a grupos de la capital vizcaina, entre ellos a Santiago Delgado y los Runaway Lovers, una magnífica banda aficionada colgada del "viejo rock de toda la vida", que adelantará su nuevo disco, Bilbao (Family Spree). "Hemos hecho uno de los mejores discos de rock en castellano de los últimos años", explica orgulloso Delgado a DEIA.

El cierre del escenario Voodoo Child Bar del festival, destinado a los músicos locales, corresponderá a Delgado y a su grupo el sábado 25 con su "viejo rock and roll de toda la vida, enraizado profundamente en los clásicos de los 50 y los 60", pero "con ramificaciones a todo lo que nos gusta posteriormente: Ramones, Cramps, Alex Chilton, Dexter Romweber o Jonathan Richman".

Además de recuperar algunos de sus clásicos, como Qué bien, la playa!, Juan de Pablos o Baila el cramp, este último incluido en su último disco, 50 Runaway fans no pueden estar equivocados, el primero "mayoritariamente eléctrico y con batería", Santi adelantará el que será su siguiente álbum, que llevará el título de Bilbao. "No creo que esté listo para el festival, si lo estuviera sería una sorpresa", explica el músico.

Vídeo en directo



El disco será un homenaje a Bilbao, la ciudad natal de Santi, que en la canción homónima que incluirá recuerda la vida "gris" y la ría "marrón" del botxo en el siglo pasado, el "mucha policía, poca diversión' de Eskorbuto y al Alirón del Athletic, y lo contrapone con los sorprendentes cambios de la capital vizcaina de las últimas décadas, su brillo actual, la llegada de los artistas y turistas, y Puppy, El músico hace un guiño a Sabina al cantar "pongamos que hablo de Bilbao", que rima "desde que te vi ando enamorao".

TRIBUTO A BILBAO

"Aparte de la canción de mismo título que abre el álbum, hay enamoramientos en los bares de Urkijo, bromas sobre Madonna que surgieron en el bar Residence de Manu Iturregi, un icono sexual que merodea en la noche bilbaina, un recuerdo a las tribus urbanas de los 80 en el Gaueko, una dj y tatuadora asturiana afincada aquí desde hace años y bandas míticas que actúan en el monte Artxanda, o en el monte Kobeta, lo que pasa es que el monte Artxanda rimaba y Kobeta, no", explica Santi sobre el título del álbum. "Era lo más lógico", indica.



Su líder defiende que el futuro disco de los Runaway Lovers es un álbum de rock´n´roll. Eso sí, marcado por el eclecticismo. "Hay un poco de todo, pop-doo wop, nuggets garajeros, swingbilly, power pop, punk pop con vientos, nuestro primer instrumental y mucho rock´n´roll, tanto que hasta hemos incluido nuestra propia y chirene historia del rock", explica Santi, un erudito rocker. "He oído los grandes discos de rock desde hace 40 años y no me cabe duda de que hemos hecho uno de los mejores discos de rock en castellano de los últimos años", explica convencido.

Santi grabó Bilbao en dos tandas, la primera en los estudios Guitar Town de Hendrik Röver, líder de Los DelTonos, "en riguroso directo" y a finales de 2019. Seis de aquellas sesiones copan la cara A del álbum. "La jugada era arriesgada porque una grabación en directo es como una fotografía, es un instante, puede que salgas con un gesto raro o que luzcas una sonrisa perfecta", explica. "Ese día Hendrik Röver nos sacó una foto llena de fuerza y energía", prosigue.

"Cansados de esperar" la segunda sesión por la pandemia, el disco se completó en su local de ensayo, Castle Rock, en Bolueta. "Primero grabamos la base, guitarra, voz y batería, y después, el resto", recuerda Santi. La "magia final" fue cosa de Miguel Ruiz de Popsonic Recordings, según Santi, que saca pecho por sus Runaway Lovers. "Empecé tocando solo con mi guitarra y tengo que reconocer que todo eso palidece cuando tienes una banda detrás o delante de ti. No hay nada mejor que escuchar la batería de Ricky, el bajo de Julio, los coros de Juanjo e Igor o la guitarra de Carlos. Es algo muy grande tocar en una banda de rock and roll", concluye.