¿Qué conductor está asegurado?

¿Puede conducir mi coche una persona que no está en el seguro?

Tener un carnet de conducir en vigor es imprescindible para poder conducir un vehículo, pero no es el único requisito que hay que cumplir para ponerse al volante. También es obligatorio, por ley, suscribir un seguro de coche que cubra, al menos, la responsabilidad civil del conductor. Con estas dos condiciones se puede conducir un coche sin preocupación de no cumplir el reglamento y sin el temor de recibir una sanción. Sin embargo, no siempre se dan estas circunstancias, por lo que es habitual que te preguntes si puedes conducir el coche de un familiar o amigo si tienes un permiso en regla, pero no estás en el seguro.

Dentro de la póliza aparecen tres figuras principales: el tomador, el propietario del vehículo y el conductor. Estas tres figuras pueden concentrarse en una sola persona, pero no siempre tienen por qué coincidir. De hecho, puede haber varios conductores declarados en la póliza para que estén cubiertos en caso de tener algún accidente.

Tanto el conductor principal como los ocasionales que figuran en el seguro están protegidos en función de las coberturas contratadas. De esta forma, aunque una persona no conduzca tanto un vehículo, puede circular con tranquilidad al no estar expuesto ante un siniestro.

Existe cierta confusión sobre si es legal conducir el coche de otra persona si no apareces en el seguro. Es habitual no tener claro si merece la pena poner como conductor ocasional a un hijo que acaba de sacarse el carnet de conducir. Las compañías incrementan la prima en estos casos por el riesgo que tienen que asumir al asegurar a un conductor novel, lo que hace dudar al tomador del seguro. Sin embargo, es muy importante que las personas que van a conducir el coche con cierta periodicidad estén dentro del seguro. Pero, ¿qué ocurre con aquellas que conducen un coche de forma puntual?

¿Puedo conducir un coche si no figuro en el seguro?

Como queda dicho, hay cierta confusión sobre si es legal conducir el coche de otra persona si no apareces en el seguro. Algunos piensan que pueden dejar el coche a un familiar o a un amigo sin consecuencias, mientras que otros creen que si lo hacen se llevarán una multa. Sin embargo, la respuesta no es categórica y depende de varios matices. Lo más probable es que la aseguradora no se haga cargo de los gastos propios si un conductor que no está cubierto sufre un accidente, aunque existen algunas excepciones.

Para algunos conductores no es necesario figurar en el seguro de un vehículo para ponerse al volante y estar protegidos si sufren un accidente. Las aseguradoras establecen una serie de requisitos de edad y experiencia para cubrir los gastos. La edad mínima suelen ser los 25 años, aunque puede variar en función de la compañía de seguros, mientras que la antigüedad del carnet puede ser, por ejemplo, de uno, dos o cinco años.

¿Mis hijos pueden conducir el coche sin estar asegurados?

Añadir como conductores ocasionales al seguro personal a los hijos que acaban de sacarse el carnet no es precisamente barato. Por eso, muchos se plantean si merece la pena asegurarles si no van a conducir su coche de forma habitual. Es importante destacar que para que la compañía cubra los gastos propios en caso de accidente deben estar declarados en la póliza.

¿Qué pasa si provocamos un accidente y hay positivo de alcohol o drogas?

Las compañías aseguradoras responderán por los daños producidos ante terceros, pero con posterioridad pueden interponer una acción de repetición contra el conductor o el asegurado por el valor de todos los daños producidos. El éxito de esta acción de repetición dependerá de la aceptación expresa de las condiciones de las pólizas, es decir, de que estén debidamente destacadas, aceptadas y firmadas. Sin estos requisitos los Jueces no aceptan tales reclamaciones.

¿Qué pasa con el seguro en un coche de alquiler?

En los coches de alquiler el seguro suele ser de responsabilidad civil, la cobertura mínimo obligatoria. Sin embargo, es posible añadir garantías adicionales para completar la póliza, pero para que la aseguradora se haga cargo de los daños propios en caso de accidente, el conductor debe figurar en el contrato de alquiler.

¿Hay que revisar la póliza antes de dejarle el coche a un conductor no asegurado?

Las condiciones de la póliza pueden variar sensiblemente en función de cada aseguradora. Antes de dejarle tu coche a un amigo o familiar que no figura en el seguro debes revisar tu seguro de coche y comprobar cuáles son las coberturas si sufren algún percance. A la hora de contratar un seguro de coche es recomendable fijarse no solo en el precio entre las diferentes opciones del mercado, sino también en las coberturas que ofrecen las diferentes compañías.