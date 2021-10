Movilidad sostenible para cubrir todas las necesidades

Lurauto & CO da respuesta a las nuevas demandas que surgen en la sociedad actual, garantizando rentabilidad, eficiencia y sostenibilidad

LA movilidad experimenta hoy una gran transformación. Para adaptarse a ese nuevo escenario, Lurauto Concesionarios ha creado Lurauto & CO, un área de negocio especializada en satisfacer las nuevas necesidades de transporte que se le plantean al público. El grupo de automoción fundado por Luis Miguel García lleva tiempo trabajando en el desarrollo de innovadoras soluciones de movilidad cuyas líneas maestras buscan la rentabilidad, la eficiencia y la sostenibilidad.

Lurauto & CO persigue cubrir las necesidades de movilidad en nuestra comunidad desde una perspectiva de 360 grados. Se trata de adecuarse a la realidad actual, ahora que surgen nuevas formas de consumo en el ámbito de la automoción tan diversas como la propiedad, el alquiler, el pago por uso, la utilización compartida, etc. Cambian, asimismo, las tecnologías de movilidad (estándar, electrificada, y micro y mini-movilidad). Entre ellas cobran creciente protagonismo las energías renovables, indispensables tanto en los vehículos como en el autoconsumo de los concesionarios. La nueva división de movilidad de Lurauto no descuida la gestión eficiente y digital, facilitando las transacciones con los clientes y el control del negocio.

Su ámbito de trabajo se extiende a las marcas BMW, MINI, BMWi, BMW M, así como a sus respectivos programas de vehículos usados (BPS en el caso de BMW, MINI Next para MINI y Autogrado para el Vehículo de Ocasión Multimarca). Además, se refuerza con la distribución de la marca MG (Morris Garage), con una gama de productos eminentemente electrificada. MG lanza ahora el nuevo Marvel R, modelo 100% eléctrico que presume de una autonomía de hasta 402 km.

Y como circular por las ciudades se está volviendo cada vez más complicado debido a las restricciones medioambientales, a la proliferación de calles peatonales, zonas exclusivas destinadas a autobuses, bicicletas y motos, etc., Lurauto & CO ha decidido crear una sección especial denominada LEM (Lurauto Electric Mobility) dedicada a lo que se conoce como micro y mini-movilidad. El cometido de LEM es hacer llegar al público, de una manera sencilla y factible, la movilidad sobre dos ruedas. Asume la distribución de las motos eléctricas Zero, Silence, Urban y Citycoco, así como su propia marca de bicicletas eléctricas Lectra.

En consecuencia Lurauto & CO despliega una amplia gama de productos, que cubre desde cortos desplazamientos cotidianos hasta las necesidades de transporte de pequeños y grandes empresarios. Es, en definitiva, una oferta pionera en nuestro mercado, que propone modalidades de consumo como el alquiler flexible, con su marca Alquila Lurauto, y un Carsharing Corporativo Colaborativo denominado Goazen.

Por medio de estas soluciones, las empresas y los particulares podrán consumir y pagar solo la movilidad que necesitan, sin las ataduras de la propiedad o las exigencias financieras.