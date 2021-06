El verano se viste de alegría

Sol, calor, planes, diversión y... Moda de verano ¡Bienvenidos! Es el momento ideal para montarse los mejores looks con ese moreno en nuestra piel tan favorecedor

Como dice Mango Zubiarte en su colorido recibimiento a la temporada de verano: The sun is everywhere (el sol está en todas partes). Es tiempo de calor, de buen rollo, de alegría, de energía positiva, de ilusiones renovadas, de disfrutar de los largos días, de hacer planes. El centro comercial Zubiarte se suma a toda esa corriente y sus comercios están más que listos para brindarnos un verano de fábula (que bien nos lo merecemos). Vestidos, bermudas, bañadores, sandalias, pendientes, bolsos... y un largo etcétera son los protagonistas de la temporada estival. Son indispensables, sin duda. Pues todo eso y más aguarda en Zubiarte.

Billabong es sinónimo de olas, arena, salitre. Esta tienda del centro comercial bilbaino tiene todo lo necesario para exprimir y saborear el verano y hacerlo muy a gusto y de una manera práctica. Por ejemplo, con los sumergibles, que "son pantalones para la calle, pero se pueden meter al agua y se secan rápido. A los chicos les encanta. Son superfrescos", comenta Ruth López González. Además, esta marca muestra su conciencia con el medio ambiente con sus colecciones sostenibles y de materiales reciclados, que son ya una referencia en moda de verano. Por ejemplo, hay bañadores masculinos hechos de botellas recicladas. "Se secan rápido y son muy cómodos", indica Ruth. Billabong Zubiarte es garantía de calidad para muchos jóvenes. "Tenemos a chicos desde los 12 o 14 años hasta 40 y pico que son superfieles a la marca y lo tenemos que agradecer", destaca. Las chicas son también muy fans de los biquinis y bañadores de este establecimiento, que se adaptan a todo tipo de cuerpos. Por eso, las partes de abajo adquieren diferentes posibilidades de tamaños y estilos.

También tiene prendas de baño Hunkemöller. "La gente este año está muy animada con irse de vacaciones y el biquini es la estrella", sostiene Débora Hernández. Pero esta tienda de Zubiarte también cuenta con ropa interior para todos los gustos y, en este caso, el verano también marca tendencia. "Tenemos sujetadores para poder poner todo tipo de prenda y que no se vean, aunque también se llevan los adornos decorativos para que se vea el suje y de los que tienen espaldas con encajes, tipo mariposa, que quedan muy bonitos. Porque sí hay una tendencia de que, si el sujetador se ve, que se vea bonito y para ello, sobre todo, hay encaje", añade la joven. Otro artículo que está triunfando mucho son "las braguitas invisibles que reducen un poco la tripa; no marcan y no aprietan tanto como una faja, pero notas que te recoge", explica Débora. Una seña de identidad de Hunkemöller es que "siempre tenemos alguna promoción en tienda". Además, ya está de rebajas, "que siempre empiezan por el 50%".

Las tiendas de ropa de Zubiarte presentan una amplia variedad y están dispuestas a sacar muchas sonrisas en esta época estival. Por ejemplo, Mango Woman lleva dos meses en el centro comercial bilbaino y entrar en sus veraniegas instalaciones recarga las pilas. "En esta tienda funciona muchísimo el vestido, que tiene un corte muy moderno, con mucho colorido€ Y el vestido boho también se lleva mucho; ha venido para quedarse. Todo con la idea de ir cómodas, pero con algo diferente también. Estamos más animados, con ganas de salir, de entrar a las tiendas, de volver a tu vida, en definitiva. Viene mucho el color block, es decir, la tendencia de combinar dos o más prendas de colores llamativos en un mismo look, como con los colores del parchís", asegura la responsable de Mango Zubiarte, Naia Inza. Este espacio da la bienvenida, sobre todo, a mujeres jóvenes y maduras que buscan este toque de elegancia. "Ahora mismo, la media de edad está entre 30, 40 y 50 años. Llevamos dos meses como Woman, porque antes era Mango Man y nos encontramos en la transición, pero estamos muy contentas porque a la gente le está gustando la tienda y hay un feed-back muy bueno", agradece Naia.

Y, precisamente, en hombres, bien sabe lo que es marcar tendencia Jack & Jones. "Se llevan los colores fuertes, estampados print y florales. Viene alegría después de lo que hemos pasado", enfatiza Valeria Muñoz, que recuerda que esta marca "está orientada para todo tipo de clientes, lo mismo a un chico atrevido juvenil, que algo más clásico con algún detalle renovado, algo más sport€". Pero si hay un producto estrella en este establecimiento de Zubiarte es el denim, porque como defiende Valeria: "Nuestra marca es alma denim y nuestro producto estrella son los jeans y estamos muy orgullosos. Los hay tanto cortos como largos y de muchísimos tejidos". Aunque esta joven incide en que "también se lleva mucho el chándal".



Ropa para mujer y hombre tiene Springfield y en ambas puede presumir de grandes seguidores. En su espacio de Zubiarte cuenta con "vestidos estampados, largos, camisetas de licencia de Disney, y en chico: bermuda vaquera, alpargatas, polos más estrechos y modernos. Y tambien camisetas de licencia de música", describen Rosa, Xabier y Noelia. Y si hay un tejido que arrasa ante las temperaturas más altas es el lino. "Es la estrella por ser muy fresco", subrayan. Springfield Zubiarte ya está de rebajas.

H&M, mientras tanto, viste a ambos sexos y también a niños. En el centro comercial bilbaino, la tienda recibe con los brazos abiertos, por lo tanto, a gente de todas las edades ofreciéndoles las tendencias más actuales y esas hablan de comodidad. En el contexto de pandemia, nos hemos acostumbrado a estar así y esa línea se mantiene para el verano. "Triunfa el comfy, que es una tendencia que se ha trasladado desde el invierno, cambiando los pantalones de chándal por los pantalónes cómodos cortos. Es el mayor cambio que ha habido", incide Sonia Sinobas. "Hemos querido salir a la calle como estábamos vestidos en casa; y se traslada tanto a la mujer urbana como a una más adulta, e, incluso, a hombres", sonríe. Pero las tendencias veraniegas de otros años, como los tejidos naturales, algodones y linos, también siguen con fuerza. Y, como no podía ser de otra forma, las prendas de baño ganan presencia. Todo ello está en las instalaciones de H&M Zubiarte de dos plantas. En la de abajo se hallan todas las colecciones de mujer y en la de arriba, la ropa masculina e infantil.

En esta época de claridad todo luce mejor en nuestros cuerpos. Bolsos y bisutería, incluidos. Y de eso entiende mucho Misako. "Somos conocidos por los bolsos y los complementos de viaje, pero también tenemos una gama de bisutería, y de pañuelos y fulares, como complemento para el bolso y cabello", puntualiza Itziar Irabien, que desvela lo que debemos tener en cuenta para ir a la moda estos meses. "Las iniciales y los horóscopos son tendencia esta temporada en bisutería. Ha vuelto con fuerza el bolso baguette. En cuanto a la tendencia de colores, este año se opta más por los flúor y los pastel, los rosas bebé o tonos azules. Vuelve la riñonera en colores flúor y con tie dye. Y tenemos un top de ventas que es la mochila antirrobo; es muy cómoda y ligera. Los objetos quedan protegidos porque la cremallera se abre por la espalda", afirma.



Y hablando de cuerpos... Otra de las ventajas de Zubiarte es que alberga el centro de belleza Bedda. "Somos especialistas en depilación médica láser y también en medicina estética y aparatología corporal", resume Alazne Puebla, la directora de Bedda Zubiarte. Y claro, en verano el que sobra es el vello. "Dentro de la depilación láser trabajamos con el láser de diodo leaseir que nos permite actuar sobre cualquier tipo de piel y hacerlo también en verano, simplemente con estar prevenidos durante tres días antes y tres días después de la sesión y no estar expuestos directamente al sol. Así que el tratamiento no se frena en verano, que es lo que habitualmente pasa con otros tipos de láser", apunta Alazne. Bedda, al encontrarse en este espacio del corazón bilbaino, dispone de muchas facilidades horarias. "Lo bueno que tiene un centro comercual es la capacidad de poder venir a cualquier hora del día, trabajamos de lunes a sábado, de diez de la mañana a diez de la noche. Además, que Zubiarte tenga parking gratuito con las compras durante dos horas, nos ayuda a que pueda venir un cliente de cualquier parte de Bizkaia sin necesidad de volverse loco. Estamos en el centro de Bilbao, en un punto estratégico", valora la directora de Bedda.

La moda a tus pies



Los pies, que tienen que llevarnos hasta todos esos infinitos planes estivales, ganan presencia cuando el sol ilumina el día a día. Y Zubiarte, que pisa fuerte en muchos terrenos, también lo hace con las zapaterías. Casas, Oteros y Merkal saben bien lo que nos hace falta para dirigirnos a un verano sin piedras en el camino. Comodidad, frescura y distinción marcan el ritmo. ¡Allá vamos!

"Con todo esto de la pandemia, se está poniendo en valor lo cómodo. Antes que un tacón o un zapato duro se está comprando comodidad. Los clientes vienen con esa idea fija: algo cómodo y para disfrutar todos los días. Eso está marcando la línea de toda la temporada", reconoce Dani Aranda, de Casas Zubiarte. Esa misma tendencia la confirma Eulari Hermo, directora regional de Merkal. "La gente pide comodidad", constata. Pero, además, Merkal se asoma al verano con una colección en materiales ecológicos, sin dejar de lado su amplia gama de "artículos para todos los gustos; tenemos anchos especiales para mujeres mayores, tenemos producto infantil, de caballero, producto de estar en casa, de ir a la playa, a trabajar, a un evento€", repasa Ángela Creo, la segunda responsable de la tienda Merkal Zubiarte. "Hay que ciudar los pies, que solo tenemos unos", remarca.

Mientras, Elsa Fernández, la responsable de Oteros en el centro comercial, aporta la característica fundamental del calzado de verano: "La gente está buscando cosas fresquistas: zapato transpirable, sandalias, chanclas€". Pero, eso sí, la comodidad y la frecura no van reñidas con la elegancia. "Se trata de ir cómodo y bien vestido, porque las deportivas ya no solo son para correr, son para vestir. Ahora se llevan con todo: con faldas, con vestidos€", admite Elsa. En cuanto a los colores, los tonos pastel conjugan bien con esta temporada, "aunque el negro y blanco siempre son básicos", matiza la responsable de Oteros. Y, por supuesto, para los que son fieles al deporte, incluso cuando el calor aprieta, en este establecimiento de Zubiarte, encontrarán su zona de zapatillas running. "También tenemos línea de zapatillas baby, cadete, juvenil y caballero y señora", recuerda Elsa.

Es tiempo, por lo tanto, de darse alegrías y disfrutar del paseo por las tiendas de Zubiarte.

