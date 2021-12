Quema su mansión de un millón y medio de euros intentando ahuyentar a unas serpientes

Seguro que no es nada agradable tener una plaga de serpientes en tu casa. Pero seguro que es peor que se te incendie la casa intentando matarlas y que además muchas de ellas sobrevivan al fuego.



Este desastre sucedió en la localidad de Dickerson, cerca de Washington, en Estados Unidos, Un hombre descubrió que tenía serpientes en su mansión, valorada en más de un millón de euros, y decidió que la mejor forma de deshacerse de ellas era encendiendo un pequeño fuego en el sótano que las ahuyentara.



El hombre no reparó en que en ese sótano había numerosos productos inflamables y las brasas que encendió no tardaron en convertirse en un incendio que se extendió por toda la casa. Por suerte, él pudo salir a tiempo y resultó ileso. Pese a que los bomberos de Maryland desplazaron a 75 efectivos, no encontraron una toma de agua cerca de la casa y no pudieron evitar que se convirtiera en ruinas.





Update (11/23 10p) 21000blk Big Woods Rd, Dickerson/Poolesville, @mcfrs Media Hotline Update 240.777.2442 - no injuries, Cause-undetermined/under investigation, >$1M loss, ~75FFs responded, it was dark & cold (~ 25°) https://t.co/6PwIkbRAkf pic.twitter.com/jWlB1HPdKt — Pete Piringer (@mcfrsPIO) November 24, 2021

Para colmo, semejante incendio no evitó quecon lo que el hombre se ha quedado sin casa y con los ofidios vivos.