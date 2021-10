Liberan a un ciervo de un neumático que llevó dos años en el cuello

Que el ser humano es un peligro para las demás especies puede comprobarse día a día. Un neumático abandonado en la naturaleza ha provocado que un ciervo haya llevado un pesadísimo lastre colgado del cuello durante más de dos años. La historia tiene final feliz porque unos agentes forestales de Estados Unidos han conseguido retirárselo, según relatan desde el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado.



El animal, un uapití o ciervo canadiense, de unos 4 años y medio de edad y 272 kilos de peso, fue visto por primera vez con el neumático al cuello en 2019 en una reserva natural a unos 45 kilómetros de la ciudad de Denver. Una rueda que pesaba más de 15 kilos pero que no le impedía comer, beber o caminar, como pudo comprobarse al aparecer en numerosas ocasiones grabado por las cámaras de seguridad del parque.



Los guardabosques habían intentado sin éxito capturar al animal en numerosas ocasiones para liberarle de su carga, pero no lo habían conseguido por su carácter huidizo al vivir lejos de asentamientos humanos. Todo hace indicar que el ciervo habría introducido su cabeza en el neumático cuando era joven o durante algún invierno cuando se le cayeron las astas.



Finalmente, hace unos días, los agentes forestales pudieron dar con él y anestesiarle con un dardo tranquilizante para poder retirarle el neumático. Según afirmaron, intentaron cortar la rueda con una sierra, pero no lograron partir la parte de acero, con lo que tuvieron que serrarle también las astas para poder liberarle, asegurando que no le causaron ningún daño.





The saga of the bull elk with a tire around its neck is over. Thanks to the residents just south of Pine Junction on CR 126 for reporting its location, wildlife officers were able to free it of that tire Saturday.



