Ariana Grande hace historia en Instagram al conseguir llegar a 200 millones de seguidores

ee.uu. –El mes de septiembre no podría haber empezado mejor para la cantante Ariana Grande. La afamada artista fue una de las protagonistas de la noche de los premios MTV donde no solo actuó junto a Lady Gaga con una espectacular puesta en escena (mascarillas incluidas), sino que también fue premiada por su colaboración con la artista en la canción Rain On Me. Ahora puede presumir de otro reconocimiento: ser la primera mujer que supera los 200 millones de seguidores en Instagram. El trono de Instagram es uno de los más codiciados entre las celebridades. La plataforma de fotografías y vídeos se ha convertido en un efectivo expositor que genera unas ganancias millonarias en famosos como Kim Kardashian o Kylie Jenner. De hecho, esta última había llegado a ser la reina de la plataforma pero el trono también ha pasado por Selena Gomez, quien se coronó como la más seguida en más de una ocasión, o Ariana Grande, quien ahora lo posee. La cantante de Thank U, Next es la famosa más seguida de Instagram pero ahora acaba de traspasar otro límite que le ha hecho hacer historia: es la primera mujer que logra sobrepasar la barrera de los 200 millones de followers.