Un artista italiano construye una moto con 15.000 piezas de Lego

italia – El artista italiano Riccardo Zangelmi recreó con sus manos una réplica de la moto Ducati del modelo Panigale V4 R usando solo elementos de Lego Technic. Su obra está construida a escala real, pero pesa más que una moto auténtica. El artista y su equipo necesitaron 400 horas de trabajo y 15.000 elementos de Lego, cantidad suficiente para llenar una piscina. Zangelmi no usó ni pegamento ni ordenadores para el trabajo. Es el único especialista certificado por Lego en Italia, tuvo que construir y desmontar su modelo ocho veces antes de darlo por finalizado. Sin embargo, el artista nunca dudó de que lo conseguiría.







#Bikes #ClaudioDomenicali Check Out This Life-Sized Lego Build of a Ducati Panigale V4 R https://t.co/dlDYX7cfa8 pic.twitter.com/JjqiecMqfK