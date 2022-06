Ana Rosa Quintana reaparece con el pelo corto y teñida de rubio

Ana Rosa Quintana ha reaparecido con nuevo 'look'. Con el pelo corto y teñida de rubio, la popular presentadora se dejó ver este sábado en una fiesta organizada por la productora Unicorn, donde estuvo acompañada por varios compañeros de 'El programa de Ana Rosa' -Sonsoles Ónega, Patricia Pardo, Joaquín Prat y Ana Terradillos-, además de otros profesionales del ámbito televisivo.





Ana Rosa Quintana reaparece en la fiesta de Unicorn. Mucho ánimo. #YoMeRebelo25J pic.twitter.com/FfkjPonsqP — José (@Jose82_4) June 25, 2022

?? Ana Rosa Quintana reaparece con nuevo look ?? ante los medios para decir que se encuentra bien y agradecer a todos el cariño que ha recibido durante estos 7 meses. ?? pic.twitter.com/PH5xIu4oSn — Diego ?? (@diegobferrandez) June 25, 2022

cuando acudió a una corrida de toros en la plaza de Las Ventas con motivo de las fiestas de San Isidro. En aquella ocasión, Ana Rosa Quintana lució melena larga y castaña. Acompañada por su amiga Cristina Tárrega confesó que después del verano plantea reincorporarse a su programa.Este sábado, la presentadora se mostró radiante en su reaparición con nuevo 'look', luciendo un mono de color negro con espalda cruzada, unos aros dorados y un maquillaje intenso en tonos tierra y ojos ahumados. Además, ha asegurado. "Yo bien, durante todo el proceso, que es duro, he tenido suerte lo he llevado bastante bien, con todos estos compañeros que han hecho un trabajazo impresionante con la tranquilidad de decir que el programa iba sobre ruedas, pero tengo muchas ideas", ha manifestado.Durante el periodo en el que ha estado desaparecida del foco público, Ana Rosa Quintaha de dejado algunaspara informar a sus seguidores de que el tratamiento contra el cáncer de mama iba bien.La presentadoraun cáncer que ya había padecido en 2010 y que necesitó de radioterapia, pero que no desveló hasta 2018. Esta vez sí se cogió la baja y desde entonces ha recibido tratamientos de quimioterapia y se dedica a cuidarse, al yoga y a una alimentación sana, como muestra cada cierto tiempo en sus redes sociales.