El exmarido de Britney Spears intenta interrumpir su boda sorpresa

El exmarido de Britney Spears, Jason Alexander, intentó interrumpir este jueves la boda de la cantante con Sam Asghari, su novio desde hace cuatro años, al acceder a su hogar horas antes de que la pareja contrajera matrimonio en una ceremonia privada.



El diario TMZ fue el primero en adelantar este enlace, organizado en secreto por Spears en su residencia de Los Ángeles y que, según la prensa estadounidense, no contará con la asistencia de la familia de la cantante.





Someone explain to me why Jason "married to Britney Spears for 2 seconds in Vegas" Alexander ran up on her wedding venue?????? pic.twitter.com/6cZ75Z9jiT