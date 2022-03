Miki Nadal anuncia que va a ser padre por segunda vez y desvela el sexo del bebé

Miki Nadal está viviendo uno de los Días del Padre de su vida. Y no solo porque lo hace junto a su hija Carmela, que llegó al mundo en 2015, sino porque ha anunciado que la familia crece. El ganador de 'MasterChef Celebrity 6' lo ha comunicado a través de Instagram con un emotivo mensaje en el que ha contado cómo ha sido el momento en el que ha dicho a su, hasta el momento, única hija, fruto de su polémica relación Carola Moreno, que dentro de unos meses va a ser la "hermana mayor".



El humorista vive un momento dulce tanto en lo profesional como en lo personal tras consolidarse su relación con Helena Abad, con la que comenzó un noviazgo en el verano de 2020 gracias a Cristina Pedroche, amiga de ambos.



"Hoy es el Día del Padre y mi pequeña me ha preparado una sorpresa con regalos y muchos besos. Ser padre es lo más bonito que me ha pasado en la vida y he tenido la suerte de tener una hija maravillosa. Pero hoy la sorpresa se la ha llevado ella porque hoy se ha enterado de que dentro de unos meses si todo va bien será la hermana mayor", ha comenzado a contar el colaborador de 'Zapeando' ante sus miles de seguidores.





El bebé en camino es niña

También ha querido dedicar unas: "Helena, la mujer que la vida me ha puesto al lado como compañera de viaje hasta el infinito y más allá va a ser la mejor mamá del mundo porque es buena, dulce, paciente y sorprendente. Y estoy muy feliz de vivir esta nueva aventura con ella. Estoy viviendo sin duda una de las mejores épocas de mi vida y quiero que el mundo se entere".Miki Nadal y Helena Aldeaevitando cualquier tipo de "numerito". "Por cierto si queréis saber si será niño o niña nos evitaremos el numerito de la fiesta de los globos de colores o fuegos artificiales rosas y azules. Todo más simple, en la segunda foto tenéis la solución. ¡Sed felices!", ha concluido el compañero de Cristina Pedroche confirmando a través de la segunda fotografía, de un chupete rosa, que el bebé será niña.Casi al instante, han sido numerosos los rostros conocidos que les han dado la enhorabuena a la pareja. "Muero", ha escrito. "Viva la vida, guapos, enhorabuena", ha exclamado. "Felicidades pareja bonita, qué alegría", ha expresado. "¡Qué alegría más grande! Enhorabuena, guapísimos. Tendrán que conocerse eh€", ha compartido, quien también espera un bebé para los próximos meses. Otras personalidades como Terelu Campos, Lorena Castell, Josie o Cristina Cifuentes también han felicitado al humorista aragonés.