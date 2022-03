Antonio Resines se muda a Cantabria para seguir con su recuperación

Antonio Resines continúa con su recuperación tras atravesar uno de los momentos más complicados de su vida.



El actor estuvo ingresado 36 días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, y actualmente está centrado en reponerse completamente de las secuelas que le ha dejado la Covid tras su paso por el Hospital.



Desde que salió del centro hospitalario, Resines comenzó la recuperación en su domicilio madrileño, sin embargo, ahora ha decidido que seguirá recuperándose en un sitio mucho más tranquilo, su tierra natal. Cantabria.



El protagonista de 'Los Serrano' viajará hasta Cantabria y se quedará allí "durante una temporada", según ha adelantado su gran amigo, Santiago Segura.



Según informaciones de 'El Español', el intérprete habría elegido Comillas, una localidad muy cercana a Torrelavega, dónde nació y pasará este tiempo en compañía de su mujer, Ana Pérez-Lorente.





UNA DECISIÓN MEDITADA

, que consideraron que un ambiente más tranquilo sería ideal para seguir con el proceso de recuperación, puesto que Madrid es una ciudad con un ritmo agotador yTras recibir el alta, Resines no ha parado, ha aparecido tanto en televisión como en un evento junto a los reyes, en el que recibió la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, y se ha dejado ver acudiendo a varias consultas médicas mientras atendía amablemente tanto a la prensa como a los fans.Ahora, ha decidido alejarse de estos factores que ralentizan su recuperación yEl actoral estar en cama durante más de un mes y disfrutará de la casa con vistas al mar que posee en Comillas.Sin embargo, tanto Antonio como su entorno han dejado claro quecuando terminé su recuperación.Hace unas semanas , fue el propio Resines quién confesó delante de muchos compañeros de profesión y de los reyes como se encontraba."Puedo andar, cosa que hace tres semanas no podía. Puedo andar incluso sin la muleta, cuando he visto las escaleras de la tarima casi me da un infarto, pero han tenido el detalle los reyes, el ministro y la presidenta de bajar".