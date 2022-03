Ibai Llanos se posiciona contra los NFT y rechaza una oferta millonaria

Hace ya un tiempo que Ibai Llanos se ha colado entre las figuras más conocidas, su nombre ya no es extraño para casi nadie y su popularidad no para de crecer.



Sin embargo, aunque su carrera comenzó como 'streamer', el joven consiguió entrevistar a numerosos rostros conocidos y sigue ampliando ámbitos profesionales.



Además de retransmitir todo tipo de vídeos y eventos en su canal de Twitch, el vasco triunfa en el mundo de los negocios e incluso ha llegado a asociarse con Gerard Piqué para crear una de sus empresas, con él creó el 'Mundial de Globos' y juntos siguen creciendo en el mundo empresarial.





LLANOS REVELA LA OFERTA MILLONARIA QUE RECHAZÓ

NUEVO PODCAST

Segunda parte de la visita de @IbaiLlanos al Wild Project, en este caso centrada en su propia vida. ¡Una maravilla!https://t.co/CyOMbbD2w5 — Jordi Wild (@JordiWild) March 3, 2022

ha concedido una entrevista al canal de YouTube, presentado por Jorge Wild, dondey ha desvelado algunos secretos.El 'streamer' ha charlado con Wild de sus proyectos y de algunos temas de actualidad como la guerra de Ucrania y, un nuevo negocio virtual que no acaba de convencer al vasco., primero porque soy bastante ignorante sobre el tema. No me acaban de gustar los NFT porque, no acabo de saber cómo funcionan y", explicaba sobre uno de los temas de moda, antes de confesar que sus dudas sobre los NFT lo llevaron a rechazar una tentadora oferta.No obstante, antes de hablar de su caso ha contado que él no es el único 'streamer' al que no convencen los NFT., unmuy conocido,, lo que lo ha llevado a confesar su propia experiencia.el futbolista,, tambiéna la del canadiense, y"Para nuestro equipo de eSportsy uno es sí y el otro no, siempre", explicaba Ibai Llanos en referencia a la oferta que lantes que aceptar cualquier proyecto solo por la cantidad que percibiría por él y, por el momento, se limita a negociar con marcas que no le provoquen ningún tipo de conflicto interno.