El increíble 'selfie' de Victoria Federica y Rihanna

Aunque su comportamiento no ha sido siempre ejemplar (recordemos su huida ilegal a Marbella durante el confinamiento o su actitud ante la prensa cuando le preguntaron por la nueva pareja de Iñaki Urdangarin), Victoria Federica trata de ganarse la vida con su trabajo. La hija pequeña de la infanta Elena y Jaime de Marichalar está despuntando como influencer. De hecho, con sólo 29 publicaciones en Instagram roza ya los 125.000 seguidores.



Y esos seguidores se han sorprendido bastante al ver que la nieta del rey emérito ha subido a esa red un selfie con Rihanna. Dos personajes a los que nadie imaginaba juntos y a las que cuesta imaginar de qué hablarían (si es que intercambiaron alguna palabra).





?? Rihanna: "Conocer a Victoria Federica ha sido un sueño para mí. Ella es una inspiración para todos. No sabía si sacar nuevo disco, pero ella me animó a que lo hiciera mientras le daba una calada a su Marlboro Gold, así que me pongo ahora mismo a ello." pic.twitter.com/Iu6YqYOzAx — carlos (@carlospeguer) March 1, 2022

?? ÚLTIMA HORA | La cantante Rihanna conoce a la icónica Victoria Federica en el 100 montaditos. pic.twitter.com/6ecCFCvHZz — Manu (@Manutuli29) March 1, 2022

Este expediente X ha ocurrido en París. ¿Qué hacía Victoria Federica en la capital francesa? Dejarse vercomo otras influencers españolas. Había que estar ahí, y ahí ha coincidido con varias celebrities, pero su momento de gloria llegó cuando ha conseguido sentarseY claro,porque si no nadie se lo iba a creer. Y lo ha publicado, acompañado del texto: "París, qué ganas te tenía" (pero sin coma, ni tildes, ni apertura de exclamación).(por cierto, embarazadísima) por si acaso a la estrella mundial se le ocurría citarle de vuelta y que así Victoria Federica apareciera en los stories de los 122 millones de seguidores de la cantante (1.000 veces más que ella). Pero no ha colado.Y no sólo por lo extraño de ese encuentro, sino también porque había otro elemento inesperado en la foto:El moreno casi negro a Rihanna le viene de sus orígenes africanos; a la hija de la infanta y Marichalar, del maquillaje, evidentemente.