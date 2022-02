Beckham lleva al estrellato a unas sardinas gallegas

David Beckham fue una estrella del fútbol, pero a la vez era una estrella mediática. Las marcas se lo rifaban con contratos multimillonarios, y su matrimonio con Victoria Adams, la Spice pija, provocó que el interés por su vida personal, y no sólo por la deportiva, fuera aún mayor.



Sus más de 71 millones de seguidores en Instagram así lo atestiguan. Todo lo que haga el exjugador del Manchester United y el Real Madrid despierta interés, y el británico tiene un poder que ya quisieran muchas influencers. Si se pone una camiseta, al instante hay miles de personas que la quieren. Cierto es que en muchos de los casos hay contratos publicitarios de por medio. Pero no siempre.



El exfutbolista quiso promocionar este pasado fin de semana, porque sí, porque le habían gustado mucho, unas sardinas que comió en un restaurante de los Alpes franceses (no iba a ser en España, un país del que su mujer quería huir cuando vivían en Madrid porque decía que olía a ajo). Porque a Beckham le gusta la cocina, como se puede apreciar en sus redes sociales.





Los 'stories' de David Beckham elogiando los productos gallegos.

Y esas sardinasque ha recibido esa promoción con una alegría inmensa, porque el interés por sus productos se ha disparado. Se trata deuna pequeña empresa familiar de Carril, en el municipio pontevedrés deLos Peperetes se dedica a los típicos productos gallegos, comopero también ha apostado por innovar e incluso han colaborado con el chef José Andrés con productos que elaboran de manera específica para Estados Unidos.No fue en América, sino en Francia, en el restaurante La Soucoupe, en la estación alpina de Courchevel, donde Beckham probó las sardinas (allí se sirven como una delicatessen gourmet) y cayó rendido. Tanto queImágenes que pudieron ver sus 71 millones de seguidores..., un alcance impensable para Los Peperetes, que se han hecho eco de la promoción de Beckham y han querido aprovecharla en sus propias redes sociales.escriben en su cuenta de Instagram.