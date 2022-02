El DJ más rico del mundo lleva una vida de granjero en Ibiza

Es el DJ más rico del mundo, con un patrimonio de 166 millones de euros según la revista Forbes. Ha cantado y trabajado con algunos de los artistas más exitosos del mundo y producido a otros tantos: Rihanna, Dua Lipa, Pharrell Williams, Ariana Grande, Katy Perry, Sam Smith o The Weeknd entre ellos. No sorprende por tanto que Calvin Harris (su nombre real es Adam Richard Wiles) se haya asentado en un lugar tan exclusivo (y discotequero) como Ibiza desde hace meses. Lo que sí llama la atención es el tipo de vida que el escocés lleva en la isla balear.



Harris no ha adquirido la típica propiedad residencial inmensa de precio prohibitivo en Ibiza, sino que se ha deshecho de dos mansiones de lujo que tenía (una de ellas en Los Ángeles), se ha comprado una granja en la isla, y según se puede ver en sus redes sociales vive como un granjero.



"Aunque tiene un equipo de agicultores para ayudarlo, Calvin regularmente se ensucia las manos, ayudando con todo lo relacionado con la administración de la granja", asegura una fuente cercana al artista en el diario británico The Sun.





La granja se encuentra en Terra Masia, en el término municipal de Santa Eulária, y cuenta con 56 hectáreas, con lo que se trata de, según La Vanguardia, que añade que en la granja se producen y venden huevos, pimientos, zanahorias, apios, flores comestibles y vino, entre otros alimentos. Además,, en torno a un centenar, aunque Harris no era consciente de ello y recientemente se ha reunido con la Federación de Razas Autóctonas de Ibiza para saber qué hacer con ellas.El DJ, de 38 años, se encuentra feliz en su nueva vida como granjero, pero por ahoraDe hecho, acaba de lanzar, con el seudónimo de Love Regenerator, una nueva canción, Lonely, en la que colaboran Riva Starr y Sandara Maitreya.