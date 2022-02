Curro Cañete: "La felicidad solo la vamos a encontrar en el amor"

los libros de Curro Cañete son un canto al optimismo, el amor y la felicidad, algo que no viene mal a nadie, y menos en los tiempos que corren. En su última publicación quiere ofrecer al lector herramientas que le ayuden a eliminar situaciones de miedo, aunque parezca que va a la contra de los tiempos que vive la sociedad, con una pandemia que se ha instalado en la vida de los habitantes de todo el planeta, que ha sembrado el pánico y ha establecido formas de vida que a veces resultan difíciles de aceptar. Cañete piensa que el amor es lo fundamental en el universo; de hecho, uno de los libros que planea para el futuro estará dedicado al amor en pareja, un sentimiento que piensa que hay que tener en cuenta y que en absoluto está sobrevalorado, como algunos creen. Mientras tanto, lanza una invitación para que expulsemos a los fantasmas que nos atenazan y no nos dejan vivir en paz.

No tengas miedo a nada es el título de su nuevo libro. Parece casi imposible no sentir miedo a nada en los tiempos que vivimos, con una pandemia por la que muchos sienten pánico.

Por eso me interesaba escribir este libro, para contribuir a que esos miedos que sentimos todos se entiendan y podamos escapar de esas redes diabólicas en las que estamos metidos. Los temores que sentimos nos paralizan, nos crean ansiedad, destruyen nuestra salud y nos impiden ver los regalos que tiene para nosotros el presente. Ahora más que nunca tenemos que contar con herramientas para recuperar nuestra paz interior, nuestra tranquilidad.

¿Usted lo cree posible?

Por supuesto. Debemos disfrutar del viaje que hacemos en el tiempo en el que estamos viviendo. No podemos paralizarnos.

Entonces sería bueno no leer la prensa, no ver la televisión y no escuchar la radio. Porque las noticias son en su mayoría paralizantes.

Sí, es posible, pero se puede leer un buen libro, se puede ver una serie o una película y podemos escuchar música. Hay que vivir este tiempo dejando de lado ese miedo que nos paraliza.

Pero este tiempo lo marca una situación distópica que hasta ahora solo la conocíamos a través de la ficción literaria o audiovisual.

Y es una situación muy retadora. Muchas personas están perdiendo su salud mental, muchas están perdiendo sus sueños y muchas están cayendo en adicciones. Muchas se están quedando en el camino.

Pues ya nos dirá usted cómo dejamos al miedo de lado...

Cuando perdemos nuestra salud mental también perdemos nuestra salud física. Es importante que tengamos en cuenta que tenemos que luchar por nuestra paz interior, porque está nuestra vida en juego.

¿Y qué herramientas tenemos para luchar contra el pánico que amenaza nuestra paz interior?

Depende en qué grado de miedo nos encontremos. Hay personas que están más atrapadas por el miedo que otras. Cuanto más atrapado estés en un terror profundo, más terrible es la depresión. En los casos más graves es cuando menos esperanzas hay, porque al que le ocurre esto no piensa que después del túnel negro hay luz.

¿Y qué pasa con el resto?

Pues que va sobreviviendo y saliendo como puede. Para mí, tener salud mental es vivir con entusiasmo, con ganas y con ilusión.

¿Es un optimista?

Ja, ja, ja€ Soy optimista, sí, pero también el primero que no siempre consigue vivir con ilusión y con ganas. Hay momentos difíciles, pero hay que sobreponerse. No digo que no sea un reto, digo que es una dirección a seguir. A veces esas herramientas son tan sencillas como permanecer media hora en silencio, pero también hay que hablar para aclarar nuestros enfados, para sacar nuestros miedos a la luz. Tenemos que entender nuestras necesidades. Una pregunta que debe hacerse uno mismo es qué es lo que necesita para mantener su salud física y mental.

¿Cree que podemos conseguirlo a golpe de consumismo?

No, no lo creo. El consumismo es una adicción como otra cualquiera. Hay gente que intenta buscar la paz y el sosiego en las drogas, otros en el alcohol, en la comida basura, y otros que buscarán el bienestar en las compras compulsivas. Y hay quien persigue la paz en el sexo, porque existe gente que se pasa los fines de semana en orgías.

¿De verdad?

Te aseguro que sí. Todos esos son problemas motivados por la misma causa, la falta de felicidad verdadera, la falta de tranquilidad y la falta de plenitud.

Teniendo en cuenta que la felicidad no está en nuestras manos...

¿Quién puede decir que no está en nuestras manos o a nuestro alcance?

¿Alguien que no es feliz? Es decir, un infeliz, alguien que no encuentra la vida de color de rosa.

Tal vez. ¡Pues hay que empezar hoy mismo y hay que maximizar las posibilidades del día! No quiere decir que no tengamos días malos, pero aumentamos las posibilidades de felicidad.

¿Qué es la felicidad?

Muchas cosas. Tal vez vivir tranquilos y con paz interior.

Pues no parece que los tiempos estén para conseguir ninguno de estos dos estados...

Ja, ja, ja€ Eso parece, pero hay que intentar vivir con felicidad, sin dejarse impresionar por lo que ocurre a nuestro alrededor.

Lo podemos arreglar con una buena dosis de chocolate, que dicen que es una opción para ahuyentar penas.

Ja, ja, ja€ Alguien que se toma tres palmeras de chocolate puede sentirse bien momentáneamente, pero ese bienestar momentáneo es la trampa de las adicciones. Al principio notarás la calma que necesitas, pero después te encontrarás peor.

¿Qué adicción le parece mejor: el sexo, la comida, las drogas, el alcohol o una tarde loca de compras?

Lo mejor es preguntarse a dónde lleva la adicción que has decidido abrazar. Por ejemplo, la de las compras compulsivas no te lleva a la muerte, por lo tanto, dentro de que tampoco es buena es mejor otras. Es mejor una adicción que no esté destruyendo la salud.

Pero te puede llevar a la ruina económica. Cambiemos de adicción, el sexo tampoco provoca la muerte, ¿no?

O sí, depende. Nos puede llevar a un problema de salud. En Londres hay asociaciones que están dedicadas a ayudar a personas que se meten en una espiral de alcohol, drogas y sexo. Es una combinación muy, pero que muy peligrosa. Dicho esto, el sexo es maravilloso, pero tiene que ser un sexo del que realmente disfrutemos. El problema es cuando se convierte en adictivo.

¿Y qué dice la adicción al ejercicio físico?

Que es igual de mala que la adicción a los teléfonos móviles, a las redes sociales... Hay que huir también de las aficiones que se convierten adicciones y son un robatiempo. Yo dedico en el libro un capítulo a recomendar que busquemos cuáles son nuestros vampiros del tiempo. Muchas veces nos quejamos de falta de él, pero a lo mejor lo estamos dedicando a algo que nos engancha y que tampoco nos satisface. Hay que saber decir que no a ciertas cosas.

¿Qué miedos nos atenazan con más fuerza?

Hay uno que nos afecta a todos en algún momento, el miedo a la soledad es muy potente. También el miedo a no ser perdonados, todos tenemos la necesidad a ser perdonados. En realidad mostramos coraza, pero a nada que entres un poco en una persona, te darás cuenta que hay un miedo a no ser comprendido, a no ser aprobado a no ser amado, a quedarse solo.

Miedo a no ser perdonado es reconocer que se han cometido errores.

Es que todos hemos cometido errores y todos queremos ser perdonados. Todos vamos arrastrando una mochila de traumas. También necesitamos perdonarnos a nosotros mismos para darnos todas las oportunidades, incluso cuando hemos tropezado mil veces en la misma piedra.

Se supone que sus libros ayudan a sus lectores. ¿Le ayudan a usted?

Muchísimo. Son terapéuticos primero para mí. Estoy convencido de que me mantengo sano física y mentalmente gracias a mis propios libros. Cuando tengo pesares y atravieso tormentas soy el alumno más disciplinado de mis propias teorías. Me pongo a meditar, me pongo a escribir mis miedos. Me pongo a ejercitar mi cuerpo y estar con personas que amo y quiero. Todo lo que cuento soy el primero en aplicarlo.

¿Tiene entre manos algún otro libro que nos arregle nuestros momentos infelices y complicados?

Bueno, siempre estoy escribiendo. Aún no tengo claro cuál porque estoy escribiendo como tres o cuatro libros a la vez. Estoy con el amor de pareja, un tema que me apasiona. Es un tema en el que estoy investigando desde hace muchos años para que tengamos relaciones nutritivas y buenas. También para quien no tenga pareja pueda encontrar el amor. Otra de mis ideas es escribir otro relacionado con la alimentación... Tengo tantas ideas que nunca podré tener el folio en blanco.

¡Qué suerte! No es lo habitual.

En mi caso al contrario. Me salen ideas todo el tiempo y necesito poner orden.

¿No cree que el amor esté sobrevalorado? El amor puede esclavizar.

No, nunca va a estar sobrevalorado. El amor, aunque suene a tópico, es lo único importante del universo. Conviene cuidarlo mucho para vivir desde el amor y para el amor. La felicidad solo la vamos a encontrar en el amor.

¿Cree que nos gusta tener miedos?

A veces sí. Puede que convenga para no sacar la valentía necesaria para atravesar un problema. Lo que hay que hacer es aumentar la confianza en el proceso de la vida para no tener miedos. Pero cuando tenemos un miedo a veces hay que tirar de valentía. Si te das cuenta, la mayoría de las veces ese miedo es un fantasma que luego no aparece. Cada miedo que se supera te hace más fuerte y más poderoso.

Hay muchas personas a las que les gusta dramatizar y vivir ancladas en el drama, casi diría que se atormentan por placer.

Bueno, decir que se atormentan por placer€ Pero sí hay gente que puede ser muy dramática. Una de las instrucciones que pongo en el libro es la de no hacer drama por nada. Los dramas nos quitan mucha energía y a veces que nos inquietamos por cosas que no tienen tanta importancia.

¿Y cuando realmente hay un drama importante?

Hay que buscar soluciones, no aumentar el drama.



PERSONAL

Edad: 44 años.

Lugar de nacimiento: Málaga.

Formación: Es licenciado en Derecho y en Ciencias de la Información. Tiene un máster en Coaching por la Universidad Autónoma de Madrid.

Trayectoria: Nunca ha ejercido su licenciatura de Derecho, pero sí ha trabajado en distintos medios de comunicación: agencia Efe, Vanity Fair, 20 minutos, Glamour y un largo etcétera de colaboraciones. Tras una crisis de ansiedad decidió dejar el mundo del periodismo y adentrarse en el mundo del coaching. Hoy, tiene una consulta profesional para ayudar a aquellos que crean que lo necesitan a la hora de encontrar el camino en su vida. Ha publicado tres libros de autoayuda: Una nueva felicidad (2016); El poder de confiar en ti (2019); Ahora te toca ser feliz (2020) y No tengas miedo a nada.