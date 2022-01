Lluvia de burlas y críticas hacia la letra de lo nuevo de Rosalía

Rosalía va poco a poco desgranando parte de lo que será su nuevo álbum, que se llamará Motomami y que saldrá en el primer semestre de este año, aún con fecha indefinida. Pero para abrir boca y mantener la tensión la catalana lleva ya tres singles lanzados. Tras La fama (junto al cantante de The Weeknd) y Saoko, este domingo ha colgado en sus redes un adelanto de 24 segundos de lo que será el tercer sencillo, que lleva por nombre Hentai. Un fragmento que canta subida en un telesilla de una estación de invernal vestida con ropa de esquiar.





New extract from the song "HENTAI" from @Rosalia's next album MOTOMAMI. pic.twitter.com/k8iYBpIcpY