Toñi Moreno retransmite su traslado en ambulancia por covid

La vida se retransmite en Instagram. Literalmente. Se muestra todo o casi todo, ya sea en fotos, en vídeos en directo o en las stories, que permiten colgar vídeos de hasta 15 segundos.

Tanto es así que este jueves la presentadora Toñi Moreno ha subido en sus stories, para sus casi 800.000 seguidores, su traslado en ambulancia tras dar positivo por covid. En un vídeo, la andaluza muestra cómo va dentro del vehículo con su equipaje en dirección a su casa, donde se va a aislar.

"Llevaba con síntomas varios días y después de una PCR y cuatro test de antígenos seguidos dándome negativo€ me hacen un antígeno en Madrid y soy positiva. Me vuelvo a casa en una ambulancia para no contagiar a nadie y a confinarme. Me encuentro bien. Es como una gripe un poco más fuerte", ha escrito en su publicación.

Moreno, que presentará la edición anónima de Secret Story ha añadido otra historia en la que muestra de espaldas a su hija, de la que se va a tener que separar en estas fechas tan señaladas. "A la niña la he mandado con mis hermanas y mi madre. Está feliz con su primo. Yo soy la que se va a morir de pena por no verla", ha publicado la presentadora de Mediaset.