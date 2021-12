Ibai Llanos se convierte en el Gordo de la Lotería

El nombre del Gordo de la Lotería siempre ha dado juego para hacer una gracia con eso de que te toque, con el juego de palabras que convierta al premio en persona y sea un señor con sobrepeso el que te roce.



Ibai Llanos, que no tiene problema en reconocer que algún kilo debería quitarse para estar más sano, ha querido reírse de sí mismo tras anunciarse en Twitter que ya había salido el primer premio de la Lotería de Navidad. "¡Ha salido el Gordo!", anunciaba El País. Y el streamer vizcaíno ha respondido con "Yo no he salido. Sigo en mi casa. Dejad de desinformar. Borrad".





Yo no he salido. Sigo en mi casa. Dejad de desinformar. Borrad. https://t.co/RzQ1Mswv7c — Ibai (@IbaiLlanos) December 22, 2021

El tuit, como casi todo lo que hace el bilbaíno, que volverá a retransmitir dentro de unos días las campanadas en Twitch, esta vez junto a Ramón García, se ha hecho viral rápidamente, y en unas pocas horas