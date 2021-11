Iniesta se lleva una bronca por promocionar criptomonedas

Andrés Iniesta no suele protagonizar tuits polémicos. Es más, pasa bastante desapercibido en sus redes sociales, con publicaciones tan blancas como su color de piel. Pero un tuit que ha escrito este jueves le ha situado como trending topic, en general para mal, con críticas de muchos tuiteros, que se han sentido decepcionados e incluso con un tirón de orejas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.





Estoy aprendiendo cómo empezar con las criptomonedas con @BinanceES #BinanceForAll



I'm learning how to get started with crypto with @binance #BinanceForAll pic.twitter.com/3Km58KrnPG — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) November 24, 2021

Hola,@andresiniesta8, los criptoactivos, al ser productos no regulados, tienen algunos riesgos relevantes. Es recomendable leer el comunicado de@CNMV_MEDIOS del 9/2/2021 https://t.co/SWRF73xEJj e informarse a fondo antes de invertir en ellos o de recomendar a otros que lo hagan — CNMV (@CNMV_MEDIOS) November 24, 2021

¿Qué tiene que ver la CNMV con el futbolista de Fuentealbilla? La cuestión es que el campeón del mundo ha sorprendido con uny mostrando una empresa en la pantalla de su ordenador portátil.Un mensaje que no ha gustado a muchos de sus seguidores, que no entienden que el albaceteño, el único español en la lista de los 50 deportistas con más ingresos del mundo (en el último año ha ingresado 34 millones de euros, casi todo procedente de su salario en el equipo japonés Vissel Kobe),Y no sólo se lo han recriminado los usuarios de internet.y recomendándole que se informe bien antes de invertir o de animar a otros a hacerlo. Porque es innegable que hay muchas personas que toman al manchego como referencia. No en vano cuenta con 25 millones de seguidores en Twitter y 38 en Instagram.