Ángel Martín revela que sufrió un brote psicótico que le obligó a estar ingresado durante 15 días

Ángel Martín, el famoso presentador de televisión, conocido desde su participación en el programa de la Sexta 'Sé lo que hicisteis', junto a Patricia Conde, ha sorprendido a sus seguidores al desvelar que sufrió un brote psicótico en 2017 que le obligó a estar 15 días ingresado en un hospital.



Esta declaración la ha hecho esta semana en su exitoso 'Informativo matinal para ahorrar tiempo' que cada día publica en sus redes sociales y donde hace un repaso rápido a las principales noticias del día con un toque humorístico e irónico. "Si te interesan las cosas del cerebro que sepas en 2017 yo estuve ingresado 15 días porque me dio un brote psicótico", relataba durante su espacio.





Informativo matinal para ahorrar tiempo 08/09/21 ?? pic.twitter.com/MJyn1Pdk6a — Ángel Martín Gómez (@angelmartin_nc) September 8, 2021

Normalizar las enfermedades mentales

Apoyo de las redes sociales

A continuación, explicó que durante estos meses: "Desde hoy mismo ya puedes reservar el libro donde te cuento de qué va eso de volverse loco". El lanzamiento está previsto para el 17 de noviembre.En la sinopsis del libro Ángel da más detalles sobre su brote psicótico: "Hace unos años me rompí por completo. Tanto como para que tuvieran que atarme a la cama de un hospital psiquiátricoCon este libro, el catalán,, quiere conciencia sobre la importancia de cuidar la salud mental. Asimismo, desea que se deje de etiquetar a las personas que sufren este tipo de enfermedades.En los últimos tiempos, han sido varios rostros, tanto conocidos como anónimos, los quey que han necesitado ayuda profesional para superarlas.El caso más reciente, el deque durante los Juegos Olímpicos de Tokio decidió abandonar la final por equipos de gimnasia artística para cuidar su salud mental.Pero no ha sido la única. Los cantantesson otros de los rostros famosos que han roto una lanza en este tema.Muchos usuarios de Twitter y otras redes sociales se han volcado con el presentador,por desvelar un episodio tan traumático de su vida.Muchos también han querido darle las gracias porChenoa y Esther Acebo escribieron en los comentarios Ángel Martín que no tardarían en comprar el libro en cuanto saliese a la venta.