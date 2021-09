La segregación por sexo vuelve a las universidades afganas con el Gobierno talibán

El curso universitario ha comenzado este lunes en Afganistán con una novedad consecuencia de la toma de la conquista de Kabul y la toma de poder por parte de los talibanes: ahora los hombres y las mujeres están separados por una cortina que divide cada clase.



Las fotografías tomadas en la Universidad Ibn e Sina de Kabul muestran a mujeres y hombres separados por una tela y confirman en cualquier caso la promesa de los talibanes de permitir que las mujeres continúen estudiando, incluso a nivel universitario.





This morning, we went to meet students at the first day of university in Kabul. There are not mixed anymore and have to wear hijab and take a separate entrance. Classes are separated by a curtain. #Afghanistan pic.twitter.com/nbpFzAvykn