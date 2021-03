José Manuel Monje: "La radio se ha convertido en la compañera de grada de los oyentes"

Vibró la semana pasada con el triunfo del Athletic ante el Levante y con su clasificación para la final de Copa 2021, pero Monje tiene ante sí uno de los partidos que más emociona a la afición vasca, la final de la Copa del pasado año entre la Real y el Athletic. Será un partido sin público, como todos desde que empezó la pandemia. El periodista de Onda Vasca y todo su equipo se esfuerzan al máximo para dar a los oyentes relatos de encuentros donde se sientan la ilusión y las ganas del juego. Ahora cambian la forma de hacer periodismo deportivo, la de hacer radio, y también las reglas de un deporte de masas que ha visto cómo los aficionados se quedan (a la fuerza) en sus casa para ver o escuchar un partido en familia.

¿Qué significa la radio en unos momentos tan raros para el deporte en general y para el fútbol en particular?

Desde la emisora ayudamos a la gente a sentir lo que pasa en un partido sin público y en el que los aficionados no están como protagonistas. Creo que la radio se ha convertido en la compañera de grada de los oyentes. La radio, tanto el que retransmite como los que le acompañan, son el grupo, los compañeros de grada que nuestros oyentes no tienen en estos momentos de pandemia. Nos hemos convertido en el colega de tribuna de los aficionados.

¿Cree que al fútbol le falta el alma sin la afición en el campo?

El público es el sonido ambiente. Todo lo que genera la acción de un futbolista o de un equipo, para bien o para mal, es lo que mueve las pasiones. El ambiente es lo más importante que hay en el fútbol, y ahora es justo lo que falta. Se echa mucho de menos.

Cinco equipos vascos en primera, es realmente de récord.

Sí, lo es, pero hay algunos que lo están pasando mal. Es una barbaridad que haya este número, y eso quiere decir mucho y bueno de nuestros clubes. El fútbol se mueve por dinero en la mayoría de los casos, y los que no tienen tanto dinero y no pueden fichar tanto, al final las pasan un poco canutas.

También pueden recurrir a la cantera...

Los cinco trabajan muy fuerte con la cantera. Para algunos es bueno, para otros no tan bueno.

¿Por qué?

Por ejemplo, para el Athletic no es nada bueno, porque le quitan chavales que antes tenían dos opciones, Real Sociedad o Athletic. Ahora tienen cinco opciones.

Tiene mucha experiencia en radio deportiva y ahora se enfrenta a otra situación. ¿Cómo ve la Liga, es más accesible estar en los primeros puestos? ¿Se ciñe a los mismos parámetros de años anteriores o es diferente?

Los de arriba no son tan fuertes como en otras temporadas. Los que están siempre destinados a ganar, Madrid o Barça, no son tan cocos como otros años. Aun así, es muy difícil. Es verdad que el factor campo desaparece porque no hay público, pero estar arriba siempre es complicado, sea situación de pandemia o de no pandemia.

Se dice que la crisis sanitaria ha conseguido que el fútbol ponga los pies en la tierra.

Sí pero no. Han bajado mucho los ingresos, la publicidad también ha bajado algo y quizá no ha afectado tanto a la televisión. El fútbol tiene estrella y la gente lo ve por la tele o lo escucha por la radio. Los clubes han tenido que ajustar y algunos han tenido que parar en el tema de fichajes porque la vaca no da más leche.

¿Cree que el fútbol va a cambiar, o será el mismo de siempre una vez termine la pandemia?

Se van a reestructurar muchas situaciones. En los últimos años tenía la sensación de que el fútbol se había pasado de rosca: demasiado sueldo, mucho dinero circulando... El dinero de las televisiones había conseguido engordar las fichas de los jugadores. Puede que se ordene un poco el asunto, pero en este deporte nunca se sabe.

Vamos a hablar de los equipos vascos. Athletic.

Es un equipo que a día de hoy ilusiona. Ha cambiado bastante su forma de juego, es un equipo que juega mucho en el campo del rival, que intenta mirar hacia la portería del otro. Los futbolistas disfrutan más en el campo, independientemente de que en ocasiones no se consigan los resultados.

¿Y cómo ve a la Real?

Ha entendido muy bien que con un puñado de fichajes de gente de fuera y los de casa pueden hacer una buena mezcla. El único problema es que tienes que acertar siempre con los que fichas fuera. Es un equipo fuerte y que cuando juega va a por todas.

¿Osasuna?

Es un equipo que trabaja siendo consciente de lo que es, igual que el Éibar.

Solo queda el Alavés.

Lo veo complicado porque han tenido problemas con el entrenador. Cambiaron y volvieron a Abelardo, pero le va a costar porque él no ha hecho el equipo. Trabajo va a tener porque la situación está complicada, pero todos esperamos que se superen los problemas.

Dentro de veinte días se jugara la final de Copa 2020: Real Sociedad-Athletic.

Va a ser increíble y hay que volver la vista atrás, cuando todos pensábamos estar en Sevilla el año pasado. La pandemia dejó todos los sueños congelados.

Incluso la final.

Al final, la gente no va a poder estar en Sevilla tampoco este año. Es la final del fútbol vasco y figúrate lo que hubiera supuesto para las dos aficiones. Es una auténtica lastima.

Y si hablamos de posibilidades€

En cuanto a lo deportivo no sé qué decir. Ningún equipo de los dos es favorito. Va a ser una final muy abierta. El Athletic se ha metido en otra final, la de Copa 2021, y es algo histórico, de verdad, increíble. Pero volviendo a la final del 3 de abril, los dos equipos, Real y Athletic, tienen todas las posibilidades de erigirse como campeones. Va a ser un partido muy disputado, muy reñido, y es una pena que las aficiones no puedan compartir y disfrutar esos momentos desde el campo ni desde la calle. Pero ahí estaremos en Onda Vasca, para narrar con toda la intensidad del juego lo que hagan ambas formaciones.

¿Nota que hay diferencias a la hora de ejercer su profesión en esta era pandémica?

Muchísimas. En el fútbol de élite era difícil tener acceso a los futbolistas. Ahora todo es vía Zoom o Skype. Nos desenvolvemos en un mundo telemático, y no hay interacción ni siquiera en las ruedas de prensa. La Liga no nos deja a las radios locales ir a los campos. En Copa sí que vamos. Todo es muy diferente y los controles de acceso son muy intensos. La radio sigue siendo la misma en cierta forma, pero ha elevado su carácter de acompañamiento, porque para mucha gente somos también los ojos. Y tenemos un mandato absolutamente claro: hay que entretener a la gente.

¿Qué echa de menos en el fútbol?

Sin duda, a la afición. Ese grito de gol, los pitos, la emoción de compartir con los aficionados los momentos de triunfo, el vibrar juntos cuando un equipo marca o hay una jugada de alta intensidad€