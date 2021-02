Cesc Escolà: "Con 'OT' me cambió la vida, fue una enorme experiencia"

Cesc Escolà se ha convertido en uno de los preparadores de fitness más seguidos en redes sociales. Acaba de publicar Mucho más que fitness, un libro para animar al personal a moverse al ritmo que marca las salud y el bienestar. Este joven catalán se convirtió en un referente del entrenamiento cuando en pleno confinamiento hizo un programa en TVE, Muévete en casa, que fue seguido por un importante número de espectadores

Mucho más que fitness es su propuesta en libro. ¿Por qué necesitamos más?

- Porque necesitamos guías para una vida más sana, más saludable. En el libro he puesto a disposición de los lectores mi experiencia, tanto profesional como personal.

Libros de nutrición, de fitness, de vida ordenada, de hábitos sanos€ ¡Estamos rodeados! ¿De verdad cree usted que necesitamos tantas guías en nuestras vidas?

- Tampoco es que te las tengas que leer todas. Lo que yo hago es dar una serie de consejos para que te muevas bien, porque ese esfuerzo que haces ahora con tu cuerpo, cuidándolo, es una inversión a futuro. En este libro trato de evitar a los demás los errores que se cometen habitualmente y que yo he cometido también.

Además de hablar en su libro de la parte física también se adentra en la alimentación.

- Es que lo que comemos es la parte más importante de nuestra vida. Comer bien es esencial para nuestro cuerpo. No sirve de nada hacer ejercicio y ser buenos con nuestra preparación física si luego comemos fatal.

Se ha desatado una fiebre con el tema de hacer deporte, de apuntarnos a gimnasios o practicar running. ¿Hacemos lo que necesita nuestro cuerpo o nos equivocamos con las actividades que elegimos?

- Se cometen errores. Para ir a un gimnasio necesitamos a alguien que nos acompañe, que nos ayude en los ejercicios y en las actividades que escojamos. No sabemos el funcionamiento de todo, y si no encontramos una motivación que nos enganche, fracasaremos. Este libro lo saco para poner en valor las necesidades que tiene el cuerpo humano, también la mente, y para tener una calidad de vida mejor y así envejecer en buenas condiciones.

Nos apuntamos al gimnasio, pagamos y enseguida empezamos con las excusas.

- Ja, ja, ja€ De eso también hablo en el libro. Tenemos que estar motivados, porque si no, enseguida buscaremos excusas suficientes que nos lleven a abandonar.

En su programa de TVE, Muévete en casa, enseñó a hacer ejercicio con materiales caseros.

- Te sorprenderías si supieras con cuántas cosas puedes hacer tablas de ejercicios. Hay objetos que tienen otros usos, pero que bien mirados pueden ser un aliado perfecto. No hay que hacer grandes desembolsos para practicar ejercicio, y eso se demostró durante el confinamiento.

¿Cree que la televisión influye en nuestras conductas deportivas?

- Antes nunca se había hecho un programa así y la gente respondió muy bien. Muévete en casa ha sido el primer programa de entrenamiento en España. Después de esta experiencia me siento fuerte y con ánimo para crear cosas nuevas. Ese espacio demostró lo importante que es que la televisión pública tenga programas de estas características.

¿Va a volver a TVE?

- No, no ha podido ser. Va a ser en otro lugar, pero estoy muy contento de poder enseñar y educar los hábitos de las personas que ven la televisión. Se puede lograr un bienestar físico sin castigarse y sin aburrirse.

Fue el entrenador de los concursantes de la última edición de Operación Triunfo.

- Con OT me cambió la vida. Es programa fue una enorme experiencia, la experiencia de mi vida. Aprendí muchas cosas haciendo ese concurso, me lo pasé fenomenal, y creo que los concursantes también estuvieron contentos con mi presencia.

¿Cree que cantar y estar en buena forma es un matrimonio perfecto?

- El ejercicio es necesario para todo. Si no estás en buena forma, seguro que cuando te pongas a escribir te dolerá la espalda. Si no está en buena forma, no puedes vivir en condiciones. Un músico o un cantante, si no se cuidan, si no comen bien, si no trabajan bien todos los grupos musculares, no darán de sí todo lo que se espera de ellos.

¿No es un poco difícil llevar a cabo esos ejercicios solo con un libro en la mano, sin que nadie te corrija?

- Difícil no es. Los ejercicios están explicados de una forma muy concienzuda, hay dibujos que explican muy bien cómo hay que hacerlos y están los grados de adaptación para coger ritmo.

¿Puede decir dónde le volveremos a ver en televisión?

- Detrás de mí hay un equipo muy grande que está preparando un proyecto estupendo, un gran proyecto, que esperamos que pronto salga a la luz. De momento estoy en TV3 haciendo clases en directo, y después tengo previsto hacer master clases a lo grande por toda España.

¿De dónde nace esa pasión que tiene por el ejercicio físico y que le lleva a dedicar su vida a poner a los demás en buena forma?

- No lo sé exactamente, pero es algo que tenía muy claro desde pequeño. Siempre he querido dedicarme al mundo del deporte y del entrenamiento. Cuando estuve estudiando Educación Física no tenía tan clara la salida que iba a dar a mi vida profesional, si entrenamiento o educación, pero he estado en los dos ámbitos y los he disfrutado. Al final me he decantado por el fitness, me salió lo de Operación Triunfo y por ahí he encaminado mi futuro. Lo que ahora quiero es estar en televisión para transmitir salud.

Hablamos del deporte desde la base. ¿Cree que nos tomamos en serio la asignatura de Educación Física?

- Tenemos claro que Educación Física es jugar con nuestros cuerpos, conocer deportes, caminar por una vida más sana y no ser sedentarios, pero falta muchísima educación a nivel de entrenamiento. Hay que enseñar a los niños que no todo es solo aprender a chutar la pelota. Esta es una asignatura en la que se tienen que inculcar también hábitos de buena alimentación. Desde el colegio hay que implementar la cultura de una vida sana desde la alimentación y el ejercicio físico. En la educación faltan muchos puntos por desarrollar, y no solo la educación física. Ya digo que la nutrición es fundamental, como también lo es la educación sexual, la educación social€

No todo son idiomas y matemáticas, ¿no?

- Exactamente. Todo es importante, pero no tiene por qué serlo una asignatura más que otra. El conjunto es lo que importa, y dentro de la educación en general, la actividad física, emocional y de alimentación tienen que tener un amplio campo de juego. Hay que cambiar los conceptos de educación, porque el sistema actual ya tiene muchos años. Es más, ni siquiera se tendría que llamar Educación Física.

¿Cómo nombraría usted a esta asignatura?

- Educación de la Salud, y por un lado habría una parte que trataría de la actividad física y por otra, de hábitos de buena alimentación. Hay muchos padres y madres que no son conscientes de lo que supone de cara al futuro una mala nutrición.

Se dice que el teletrabajo está siendo responsable de muchas lesiones.

- Es que eso está claro. Trabajar desde casa no te obliga a moverte tanto. Estás mucho más tiempo frente a la pantalla sin mover muchos músculos, el cuerpo se atrofia y por ello se deteriora. Hay un bucle vicioso de sofá que te atrae a ver pelis y series y a no moverte, y si a eso le añades el estar todo el día sentado en el despacho, seguro que acabas hecho polvo. Si no te mueves de casa para ir a trabajar, lo mejor es compensar con un entrenamiento. Sirve con poner música, moverte y divertirte un poco.

En ocasiones, se hace ejercicio para perder peso.

- No es el objetivo de mi libro. Se puede tener una motivación por tener un cuerpo mejor, pero lo de adelgazar no es algo que me haya planteado, aunque si haces ejercicio y comes adecuadamente, seguro que equilibrarás la báscula.