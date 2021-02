Mujeres: el club de los 45 años

No hace tanto tiempo que las mujeres en el mundo de la moda y la belleza se convertían en invisibles una vez pasaban la frontera de los 30 o los 35 años. La llegada a los temidos 40 significaba dejar de poder optar a grandes campañas, y más adelante, las opciones de seguir en el negocio o de captar de alguna manera la atención eran mínimas. Hasta que las cosas fueran cambiando poco a poco. Hoy en día son muchas las que demuestran que a los cuarenta y muchos la cosa no ha hecho más que empezar, y les birlan con desparpajo contratos millonarios en cuestión de belleza a las veinteañeras.

Las siete mujeres que aparecen en esta lista son tan solo un ejemplo del selecto club de los 45 años. Rostros famosos que nacieron en 1975, que tienen 45 primaveras, que en este 2021 cumplirán (o han cumplido) los 46 y que han demostrado y conseguido ser el mejor reclamo publicitario que las marcas pudieron soñar.

Paz Vega

Fecha de nacimiento: 2 de enero de 1976

Sevilla (España)



Ella se llama Paz Campos Trigo, pero escogió Vega como apellido artístico rescatándolo de su abuela materna. Es hija de banderillero y costurera, y probó a estudiar Periodismo hasta que decidió dedicarse a su pasión y se fue a Madrid. Su primer papel importante fue en la serie 7 Vidas. El gran espaldarazo le llegó con Lucía y el sexo (Julio Medem, 2001), filme que la catapultó para papeles posteriores en Hable con ella, Al otro lado de la cama y Carmen. Fue entonces cuando se decidió a dar el salto a Los Ángeles (EE.UU.) y en 2004 se embarcó en el rodaje de Spanglish (James L. Brooks). Durante los años siguientes trabajó en proyectos como Dame 10 razones junto a Morgan Freeman y en 2011 reemplazó a Penélope Cruz como la cara de L'Oréal, pero su carrera no terminó de despegar y decidió regresar a España, donde se está convirtiendo en una habitual de los talent show. Se casó con Orson Salazar en el 2002. La pareja tiene tres hijos: Orson (2007), Ava (2009) y Lenon (2010).

Marion Cotillard

Fecha de nacimiento: 30 de septiembre de 1975

París (Francia)



No es solo actriz, sino que también es cantante, modelo, compositora y cantautora francesa. Por si eso fuera poco es ganadora de un premio Oscar, BAFTA, César y Globo de Oro por su interpretación de Édith Piaf en la película La vida en rosa. Es la única mujer que ha ganado un Oscar a mejor actriz por una película francesa. Su familia está llena de artistas: sus padres, Jean-Claude Cotillard y Niseema Theillaud, eran actores y profesores de arte dramático, y tiene dos hermanos gemelos nacidos en 1977, Quentin y Guillaume, escultor el primero, y escritor y director de cine el segundo, junto a los que creció en la ciudad de Orleans.Marion Cotillard milita en distintos frentes a favor de la justicia social, entre los que destaca su activismo en Greenpeace y forma parte de una de las parejas más estables del star system junto a Guillaume Canet, actor y director con el que convive desde el año 2007 y con el que tiene dos hijos: Marcel (2011) y Louise (2017). Ni siquiera los rumores de romance con Brad Pitt que se extendieron durante el rodaje de Aliados pudo con tan sólida relación.Desde el 2008 representa a la maison fundada por Christian Dior. Y también, gracias a su charme, se acaba de convertir en embajadora del mítico perfume Chanel nº 5.

Eva Longoria

Fecha de nacimiento: 15 de marzo de 1975

Corpus Christi, Texas, (Estados Unidos)



A pesar de ser estadounidense, ella siempre se ha considerado mexicana. Quiso ser modelo y lo intentó, pero no logró entrar en la industria de la moda por su estatura (baja), y fue así como de manera inesperada inició carrera como actriz. Mientras estudiaba en la universidad ganó el título de Miss Corpus Christi en 1998. Más tarde apareció en un episodio de Beverly Hills, 90210 y en otro de General Hospital.Eva Longoria realmente alcanzó la fama cuando formó parte del elenco de la serie Mujeres desesperadas (2004-2012), donde hacía el papel de Gabrielle Solís, y consiguió ganar un Golden Globe, un Alma y un SAG Award. Después de su aparición en esta famosa serie, Eva comenzó a protagonizar portadas de múltiples revistas en donde la nombraban como la mujer más bella de la televisión, lo que le hizo escalar puestos en el reconocimiento de la industria. Desde el 2002 hasta 2004 estuvo casada con Tyler Christopher. Se casó con el baloncestista Tony Parker en 2007, y la pareja se divorció en 2010. Se casó con José Antonio Bastón en 2016 y recibieron a su primer hijo, Santiago, en 2018. Es feminista y una militante del reconocimiento del mundo latino en EE.UU.

Kate Winslet

Fecha de nacimiento: 5 de octubre de 1975

Reading (Inglaterra)



Tenía más que complicado que dejásemos de pensar en ella como aquella chica que le robó el corazón a Leonardo DiCaprio antes de que se hundiera el Titanic con polémica de tabla flotante incluida. Pero lo consiguió. Después llegaron títulos como The holiday, The reader, Revolutionary road (de nuevo con DiCaprio), la saga Divergente, La modista, Steve Jobs o Más allá de la montaña. Su lista de premios es tan grande que asusta: un Oscar, cuatro Globos de Oro, tres Premios Bafta, tres Premios del Sindicato de Actores, un Premio de la Crítica Cinematográfica, un Emmy y hasta un Grammy (a mejor disco hablado para niños).Siempre se le ha cuestionado por su cuerpo y ha reconocido que eso le hizo sufrir mucho. En los BAFTA de 2016 pronunció un discurso inolvidable: "Cuando era joven, cuando tenía solo 14 años, un profesor de teatro me dijo que a lo mejor me iría bien si era feliz conformándome solo con papeles de chica gorda€ ¡Mírame ahora!". En lo personal, estuvo casada con Jim Threapleton de 1998 al 2001 y con el director Sam Mendes de 2003 a 2011. Se casó con Ned Rocknroll en el 2012. Su hermana es la actriz Beth Winslet. Tiene dos hijos varones, Bear y Joe, y una niña llamada Mia.

Charlize Theron

Fecha de nacimiento: 7 de agosto de 1975

Benoni (Sudáfrica)



Su madre tiene ascendencia alemana y su padre francesa (occitana) y holandesa. Ella quería ser bailarina y estudió en la Escuela de Ballet Joffrey hasta que sufrió una lesión en la rodilla. A los 16 años obtuvo un contrato como modelo y así empezó una brillante carrera.Se hizo famosa con The Devil's Advocate y ganó un premio de la Academia a Mejor Actriz por su papel de una asesina perturbada en la película de 2003 Monster. Algunas de sus otras películas son The Cider House Rules, Snow White and the Huntsman, Young Adult y Mad Max: Fury Road. Adoptó un hijo llamado Jackson en marzo del 2012 y una hija llamada August en julio del 2015. En 2014 comenzó a salir con el actor Sean Penn, pero se separaron al año siguiente. Su relación con la marca Dior va mucho más allá de un contrato, ya que se ha convertido en una de sus grandes embajadoras.

Angelina Jolie

Fecha de nacimiento: 4 de junio de 1975

Los Angeles (Estados Unidos)



Pocas presentaciones le hacen falta a esta mujer. Angelina Jolie es una actriz, directora y filántropa estadounidense que creció en una familia de actores y empezó su carrera muy pronto. Ha ganado un Oscar y un Globo de Oro, inició su carrera como actriz, haciendo una película junto a su padre, el actor Jon Voight, y hoy, el nombre de Angelina Jolie sigue teniendo la misma fuerza de siempre. Madre, actriz, directora y productora, actualmente tiene un nuevo rol que ha desempeñado con gran éxito durante los últimos años, uno que pocos conocen: el de filántropa. Angelina Jolie utiliza su imagen para cambiar al mundo. Tiene seis hijos llamados Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne con Brad Pitt, con quien se casó el 23 de agosto del 2014. Solicitó el divorcio en septiembre del 2016. Anteriormente, estuvo casada con Jonny Lee Miller de 1996 a 1999 y con Billy Bob Thornton del 2000 al 2003.

Milla Jovovich

Fecha de nacimiento: 17 de diciembre de 1975

Kiev (Ucrania)



En Hollywood tardaron en aprender a pronunciar el nombre y el apellido de esta hija de la actriz rusa Garina Loginova. A muy temprana edad, Milla tuvo que dejar atrás su Kiev natal cuando sus padres se exiliaron, alejándose de la dictadura comunista. Tras un breve paso por Londres recaló en Sacramento (EE.UU.) primero, y en Los Ángeles después. Con tan solo nueve años fue descubierta por un cazatalentos y su carrera como modelo despegó. En 1988 debutó en el cine en la olvidable Two Moon Junction, pero su explosión llegó tres años después con Retorno al lago azul, a la par que las grandes empresas de moda se pegaban por ella. Compaginó cine y pasarela durante años, pero su gran salto en el mundo del celuloide llega de la mano de Luc Besson, que sería su pareja durante varios años, con El quinto elemento. La saga Resident Evil la convirtió en uno de los ídolos femeninos del cine de acción. Milla también ha hecho sus pinitos en la música como cantante, primero como vocalista del grupo Plastic Has Memory y posteriormente en solitario, así como con su propia firma de ropa, Jovovich-Hawke, en 2003.Comenzó a salir con Paul W.S. Anderson y la pareja dio la bienvenida a su hija Ever en 2007. La pareja se casó en 2009 y tuvo una segunda hija, Dashiel Edan, en 2015. Anteriormente se había casado con el actor Shawn Andrews en 1992 (ella tenía 16 años, él 21), y también estuvo casada con el director Luc Besson de 1998 a 1999.