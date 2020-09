Pablo Rivero: "Estoy pagando el no haber sido una persona deportista"

Penitencia es otro thriller con doble lectura donde cuenta la historia de Jon, un actor que interpreta a un asesino en una serie de televisión. La obra, además de caracterizarse por una trama agitada que mantiene la tensión a través de sus giros, es un análisis del sector de la interpretación, en la que la fama navega entre ser una ventaja o una condena, en especial cuando los actores son encasillados en sus papeles.

Dicen que ha escrito esta segunda novela porque las ventas de la primera han sido buenas, ¿es así?

Realmente porque es algo que va conmigo desde niño. La necesidad de contar historias relacionadas con el thriller, el terror... es lo que me mueve, aunque desde luego que la experiencia tan positiva que tuve con los lectores de No volveré a tener miedo ha sido clave para disfrutar del proceso de la segunda y no defraudarles.

¿Cuál es la sinopsis de esta obra?

Jon es una actor de gran éxito que decide huir de la fama y del personaje con el que todo el mundo le identifica, un asesino en serie. La novela arranca cuando llega a una casa de lujo que ha reformado a partir de una casa que estaba en ruinas en mitad de una montaña, en mitad de un bosque, cerca de un pequeño pueblo. Lo que no sospecha es que ese lugar esconde secretos y una realidad mucho peor que la ficción de la que huye.

¿De dónde le vino la inspiración?

De algo que me ocurrió hace bastantes años, cuando vivía en el centro de Madrid y una vecina me hizo la vida imposible. Su comportamiento me hizo ver cómo tenemos la capacidad de sacar de quicio al prójimo hasta casi obligar a que el otro se ponga a nuestro nivel, cómo el ser humano es capaz de sacar lo peor del otro. Me gustaba esa idea como punto de arranque, aparte de la figura de alguien que vive pendiente de tus actos, casi como un ente extraño que te acecha. Todo esto me parecía muy Hitchcock y fue la inspiración artística, por así decirlo.

¿Pensó en alguien para crear el personaje de Jon Márquez? ¿Quizá en usted mismo, o es pura fantasía?

Siempre utilizo vivencias, sentimientos, estados que reconozco para poder profundizar en ellos, pero Jon en realidad está construido a partir de lo que necesitaba para enriquecer la trama de una pura novela negra. Cuando escribía pensaba en Michael Fassbender en la película Shame, en Christian Bale en la película American Psycho o en Hannibal Lecter. Tipos elegantes, de gustos refinados y naturaleza oscura.

¿Por qué debería leer la gente Penitencia?

Porque les va a dejar con la boca abierta. En ningún momento esperas nada de lo que va a pasar. Te mantiene enganchado hasta el final, y no son palabras mías, es el comentario general de las reseñas y lo que leo en las críticas.

¿Tiene en cuenta las críticas de los lectores?

Mucho. Me gusta saber qué opinan para ver si llegan los mensajes o los giros tal y como pretendo. Me escriben entusiasmados y yo se lo agradezco infinitamente.

¿Cuál es la penitencia de su vida?

Estoy pagando siempre el no haber sido una persona deportista, haber abandonado mi cuerpo. Estar sentado horas y horas escribiendo me pasa factura.

¿De dónde saca el tiempo para escribir?

Según el momento. Durante la cuarentena he podido escribir una nueva historia aprovechando días y noches. De Penitencia tenía el arranque escrito desde hace años y el resto lo fui escribiendo en los parones de las grabaciones de la serie Cuéntame cómo pasó y en los hoteles durante la gira de El sirviente, la obra de teatro que represento junto a Eusebio Poncela.

¿Tiene ya en mente una tercera novela?

Está prácticamente terminada y es otro thriller. Mi editor dice que es mi versión 3.0 y me fío plenamente de su criterio. Esto al final no deja de ser un oficio.

Es un actor conocido y ahora despunta como escritor. ¿Le preocupa que el gremio de escritores le mire como a un advenedizo?

Ese fue uno de los motivos por los que tardé tanto tiempo en presentar mi primera novela a una editorial. Respeto mucho a los autores que leo y admiro, y temía no estar a la altura. Pero como me dijo mi madre, "hijo, tú lo has estudiado, has hecho Periodismo y terminado Comunicación Audiovisual porque te gustaba escribir, ¿por qué no lo vas a hacer si tienes algo que contar?".

¿Alguna vez ha pensado en dejar la profesión de actor para dedicarse a la de escritor?

Por suerte no he tenido que decidir, pero sería enormemente feliz haciéndolo. No me asusta y disfruto muchísimo creando.

¿Cuál es el último libro que ha leído?

Estoy leyendo 1793, un thriller de época que me recomendó mi padre.

Estudió el grado de Comunicación Audiovisual, ¿le veremos alguna vez dirigiendo?

No me importaría. El problema es que siempre tengo un proyecto que se adelanta, pero ojalá.

¿El Goya o el Planeta?

Lectores fieles que esperen mis obras y a los que no defraudar.

Lleva veinte años interpretando a Toni Alcántara en la serie Cuéntame cómo pasó, de La 1. ¿Sigue tan ilusionado como el primer día?

Mucho, aunque con menos miedos. Cuéntame es un lujo. Me permite ejercitarme, estar vivo. Esta temporada, como todas, viene plagada de retos. Estoy muy contento con mis tramas, la verdad.

¿Hay Cuéntame para rato?

Eso lo decidirá el público, pero me da que sí.

¿Qué relación mantiene con la fama?

Es algo que me acompaña y que me permite dar visibilidad a trabajos que de por sí tienen mucha menos exposición que la televisión, como el teatro o la literatura.

¿Es muy celoso de su vida privada?

Vivo libremente. Soy cero cotilla y por tanto no me gusta que lo sean conmigo. Trato de no exponer a mi familia ni a mis amigos. Creo que no tienen que pagar el peaje de algo que yo he elegido.

En alguna entrevista suya dice que también se le da bien la pintura, ¿es así?

Me gusta pintar desde pequeño, y lo he heredado de mi padre, que pinta muy bien. Me manejo haciendo caricaturas y retratos, pero poco más.

¿Cómo pasó la cuarentena?

En casa, escribiendo.

El próximo mes de octubre cumple 40 años, ¿cómo lo lleva?

No lo pienso mucho; quiero decir en el número. Estoy en el mejor momento de mi vida, así que bienvenidos sean.

PERSONAL

Edad: 39 años.

Lugar de nacimiento: Madrid.

Estado civil: Casado.

Signo zodiacal: Libra.

Carrera profesional: Rivero es conocido, sobre todo, por su papel de Toni Alcántara en la serie Cuéntame cómo pasó, de La 1. Aparte de sus interpretaciones en varias obras de teatro, ha participado en diversas películas, entre las que destacan Tres metros sobre el cielo (2010) o Paella Today (2018). También ha posado para diferentes fotógrafos cómo el norteamericano Bruce LaBruce. Como escritor ha publicado dos novelas, ambas negras: No volveré a tener miedo (2017) y Penitencia (2020).

Proyectos futuros: Entre sus proyectos se encuentran grabar la vigésimo primera temporada de Cuéntame cómo pasó, continuar con la gira de la obra de teatro El sirviente, y pulir la que será su tercera novela, de próxima aparición.

EN CORTO

Una virtud: "Tengo buen carácter".

Un defecto: "El perfeccionismo".

Un vicio: "El suspense".

Una afición: "La lectura".

Que valora de la gente: "La sencillez".

Un libro: " El adversario, de Emmanuel Carrere".

Una película: " Psicosis, de Alfred Hitchcock".

Una comida: "Huevos rotos con jamón".

Una bebida: "El agua".

Un lugar para vivir: "Madrid".