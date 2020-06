Diez cosas que (igual) no sabías de... Adriana Ozores

1 Memoria de familia. Pertenecer al clan de los Ozores da para una vida llena de recuerdos. Adriana es la guardiana de la memoria familiar y guarda una gran colección de fotos y películas de su padre, José Luis, y de sus tíos, Antonio y Mariano.

2 Sin recursos. Su padre murió siendo ella una niña de 9 años y recuerda bien cómo de repente se quedaron sin nada, en la pobreza más absoluta. Cuenta que cuando estaba enfermo (falleció a los 44 años) algunos desconocidos iban a casa para ofrecerle a su madre sus huchas. Sus tíos fueron el sostén económico en los peores momentos.

3 Artista. Una de sus grandes aficiones ha sido siempre la pintura. De hecho, antes de entrar en el mundillo actoral estudiaba en la Escuela de Artes Aplicadas de Madrid.

4 Su primer trabajo. Fue con Pedro Osinaga en la obra Sé infiel y no mires con quien. Hacía de criada y lucía una minifalda y un delantal que le había hecho su madre. En una entrevista comentó que Osinaga le propinaba azotes en el culo que le provocaban ciática.

5 Aventurera. Le gusta moverse en solitario y aconsejada por su curiosidad. De esta forma ha recorrido EEUU, país en el que siente verdadera pasión por Arizona. La experiencia americana le llevó a Japón para introducirse en el mundo zen.

6 El arte de decir no. Reconoce que ha hecho cosas que no le gustaban en el plano laboral, pero siempre con un motivo para hacerlas. Ha podido decir que no sin sufrir consecuencias.

7 Multigénero. Apuesta por todos los géneros, pero se siente mucho más cómoda en la comedia que en el drama, que según reconoce, le agota mucho.

8 Poca tele. Siempre que puede se conecta con La 2 para disfrutar de sus documentales, aunque no suele ver mucha televisión.

9 Marsillach, en contra. Mientras se la encasillaba con la comedia, ella trabajó en teatro clásico. Comenzó con El alcalde de Zalamea y Marsillach le retiró la palabra cuando lo dejó.

10 Dirección. Dice que siempre ha sido muy disciplinada como actriz y ahora quiere encaminar su trayectoria hacia la dirección de teatro. De hecho, se está preparando para ello.