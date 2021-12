World Cheese Awards: los quesos del mundo, en Oviedo

Victoria Urresti - Juez Suprema

Forma parte del panel de cata de la denominación de Origen de Idiazabal y es una de las jueces supremas del concurso World Cheese Awards.

¿Cuanto tiempo lleva de juez en este concurso?

Llevo viniendo desde el año 2008, cuando se realizó en Dublín, y no he fallado excepto el año pasado, que no se pudo celebrar.

¿Como ha ido esta edición?

Ha sido una edición bien organizada y agradable. Es bonito encontrarte con otros catadores que llevamos muchos años en este mundo, y además acabamos siendo amigos. Hablar de queso es la motivación especial para estar aquí.

¿Hay alguna preselección para presentar el queso?

No la hay, cada productor o empresa hace una preinscripción del queso a través de la web y pasado el proceso y las reglas de envío puede presentarse.

¿Cómo es la valoración de cada pieza?

El nivel que hay hace difícil valorarlo en su conjunto, ya que cada una de nosotras nos dedicamos a nuestra mesa, y tengo que decir que en la mía no ha habido mucho nivel. He tenido dos o tres bronces, una plata y dos oros a los que les ha costado salir, y eso hace que nos sintamos inquietas. Para el súper oro ha merecido la pena esperar y, casualidad, ha sido el queso ganador de la Feria Club de Gourmets que se ha realizado en Madrid hace quince días.

¿Y es fácil de reconocer?

Este en concreto a simple vista es muy fácil de conocer por su forma o su envoltura, y en cuanto al sabor lo reconocí en cuando lo probé. Es un queso azul muy cremoso.