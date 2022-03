Sara Carbonero dedica a su abuela su carta más emotiva

97 años no se cumplen todos los días y Sara Carbonero lo sabe. La periodista siempre ha sido una persona muy familiar y en más de una ocasión ha compartido lo unida que está a su hermana y también a su abuela, la protagonista del último post de la presentadora en Instagram.



La abuela de Sara celebraba este sábado su cumpleaños número 97, una fecha de lo más especial que la de Toledo no ha querido dejar pasar sin dedicar una emotiva felicitación a la cumpleañera escribiendo una bonita carta en la que recuerda su infancia junto a ella.





LA CARTA MÁS EMOTIVA DE SARA CARBONERO

UNA ABUELA ORGULLOSA

ha querido comenzar el texto dedicado a su abuela repasando. A veces te quedabas dormida y yo te despertaba con pellizquitos para que llegaras hasta el final.", compartía la periodista sobre algunos de los recuerdos más imborrables de su vida.Carbonero, las tardes de invierno junto a la estufa y los veranos junto a sus primos.y cómo me enseñaste, con mucha paciencia, a hacer punto.que tanto te gustaba.. Recuerdo jugar en la canasta de la "portada" con los primos y conducir la BH roja sin ruedines.", escribe Sara.Como buena abuela, la comida también era una parte fundamental en los días de infancia de Carbonero: "si hacía falta. Siempre había sitio en la mesa para uno más".Anécdotas aparte, Sara Carbonero no ha querido olvidarse de lo más importante a lo largo de su bonita carta y ha destacado que es ", la que más se sigue preocupando si me voy muy lejos de viaje. Qué habría sido de mí sin tus "ve con cuidado, mi cielo" y los correspondientes 20 besos "apretaos" que me dabas en los mofletes, de despedida", y ha recordado que"También", decía dándole las gracias, antes de terminar felicitándola y deseando que cumpla muchos más.y van 97.", concluye Sara.