Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez anuncian que se casan 

La relación de Jesé y Aurah es una de las más complicadas del mundo del fútbol y del corazón en general. Su romance siempre ha estado marcado por idas y venidas.



Tras el nacimiento de su único hijo, Nyan, que nació con graves problemas de salud, la pareja se separó y el jugador rehizo su vida con Janira Barm, con quién también tuvo un hijo.



Aurah y Jesé comenzaron una guerra en los tribunales por los cuidados y gastos de su hijo en común que terminó cuando se reconciliaron, en agosto de 2020, aunque en su relación siempre ha seguido habiendo altibajos.





BODA A LA VISTA

LA HISTORIA DE AMOR DE AURAH Y JESÉ

Ahora, el futbolista y su novia han sorprendido a todos sus seguidores anunciado que se casan."¡y tu respuesta bebé, es el comienzo de todo. Ya tenía muchas ganas de gritar al mundo entero que el amor de mi vida quiere estar junto a mí, para siempre, que ya no seremos ella o yo,. Este día fue el más especial y bonito de los que he vivido junto a ti, bebé después de tantos años€., tantos momentos buenos y malos de los que hemos aprendido y que han servido para finalmente hacernos más fuertes, más maduros y desear unir nuestras vidas para siempre€", era el texto que compartía el futbolista en Instagram.en las que se ve al jugador de Las Palmas arrodillado en la arena, frente al hotel Burj Al Araf,. En las imágenes se puede ver una mesa llena de rosas y pétalos, farolillos y también se aprecia como tanto él como Aurah han podido disfrutar de la música en directo de un violinista."Nunca me cansaría de buscarte y por eso, porque sin ti nada tiene sentido€", expresaba Jesé en el mismo post dejando claro que ha encontrado a la mujer de su vida y concluye sus palabras con la frase más bonita:, por su parte,que siente por su próximo enlace con el padre de su hijo y ha decidido demostrarlo a través de las redes sociales: "Sinceramente,y realmente tú las sabes muy bien.. Te amo", escribía., cuando el canario aún era jugador del Real Madrid, juntos se mudaron a París yen común, Nyan.. Los dos primeros,son fruto de su relación con Melody Santana,, es el niño que comparte con Aurah Ruiz ynacieron durante su relación con Janire Barm.Su relación con Aurah siempre ha estado protagonizada por cruces de acusaciones, reconciliaciones y desencuentros, pero tras darse una segunda oportunidad