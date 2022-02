Cara Delevigne y Sienna Miller, pilladas besándose en Nueva York 

Sienna Miller es una de las actrices más conocidas del panorama y Cara Delevigne, aunque comenzó su carrera como modelo, también ha probado suerte en el mundo de la interpretación y no le ha ido nada mal.



Ambas comparten amistad desde hace años, y no es raro verlas pasar ratos juntas o compartir tiempo con otras 'it', entre las que se encuentran Mary Charteris o la hermana de Cara, Poppy Delevigne.



Sin embargo, parece que la relación entre las dos podría haber cambiado en los últimos tiempos y, según algunos de sus fans, su amistad habría ido un paso más allá.





¿AMISTAD O RELACIÓN?

LOS RUMORES ESTÁN MUY VIVOS

La protagonista de 'Casanova' y la pequeña de las Delevigneeste pasado fin de semana, Temple Bar.Un testigo del encuentro aseguró al portal Page Six, que las intérpretesen el citado bar, el pasado viernes 28 de enero, y la actitud que mostrabanSin embargo, la misma fuente declaró más tarde para el citado medio quedurante la velada, sino que la actriz también se habría besado con un chico, que estaba sentado con ellas, a lo largo de la noche., asegura el testigo, que además aporta más detalles de la cita de las actrices.Según la fuente de Page Six, en la mesa también se encontraba la hermana de Delevigne, y su perro, que estuvo dando vueltas por el local:, concluye el testigo., lugar en el que ocurrieron los hechos,cerrado.Page Six continúa hablando de la relación de Cara y Sienna y apunta que. De hecho, no es la primera vez que protagonizan titulares por un asunto parecido.del que los medios no tardaron en hacerse eco y que fue publicado pocos días más tarde por la propia modelo en sus redes sociales.En esta ocasión,aportada por Page Sixque ya habían surgidoy es que a los fans no se les escapa una.Hace unos días,: "Sienna Miller sigue a una sola persona en su cuenta oficial de Instagram y es el Instagram privado de Cara Delevingne", señalaba la fan.y las fotografías del encuentro circularon a una velocidad de vértigo, aunque, por el momento, ninguna de las dos se ha pronunciado al respecto, así que