Cristina Pedroche habla sobre la maternidad: "Mi padre quiere ser abuelo"

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz son una de las parejas más mediáticas del panorama. No es raro verlos presumir de su amor en redes sociales y no tienen problema en hablar abiertamente de su relación.



Sin embargo, muchos se preguntan si entre sus planes está barajar la posibilidad de convertirse en padres.



No es la primera vez que la colaboradora de 'Zapeando' se pronuncia acerca de la maternidad y en varias ocasiones ha manifestado que tener hijos no es su mayor prioridad, este jueves, ha vuelto a tocar el tema durante el programa en el que trabaja.





¿QUIERE SER MADRE?

Cristina Pedroche confiesa a Dani Mateo si va a tener ya un hijo con Dabiz Muñoz: "Mi padre quiere ser abuelo" https://t.co/9HsUv62BZV — zapeando (@zapeandola6) January 27, 2022

¿UN RESTAURANTE O UN HIJO?

Cristina Pedroche comentaba con sus compañeros de 'Zapeando' que, aunque hayque parece que qPedroche ha desvelado quede no tener hijos, al menos por el momento:y ha descubierto que no es el único al que le gustaría verla como madre.han querido opinar sobre el tema y ambos, le decía el presentador.para tener hijos, más allá de que no es algo especialmente importante para ella en su vida.Ha confesado que dado el gran momento profesional por el que atraviesan tanto ella como su marido, el chef Dabiz Muñoz, no considera que sea el momento de bajar el ritmo y ha dejado claro lo que piensa:, contestaba al deseo de Dani Mateo.Pero no todo iba a ser seriedad sobre el asunto,creía que, puesto que, algo que a ella no le gustaría nada:, bromeaba Castell, mientras el presentador de 'Zapeando' añadía entre risas:Y es que. Cristina y Dabiz están a punto de, en Madrid,. Imagínate que coges la palabra, la elevas por fuera de todo y la dejas desprovista de cualquier cosa que tú entiendas lo que es pasta,", explicaba el chef durante su última visita a 'El Hormiguero' sobre el concepto de su nuevo local.