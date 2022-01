Antonio David Flores rompe su silencio y habla de su relación con Marta Riesco

Hace tan solo unos días se confirmaba la relación entre Antonio David Flores y la reportera de 'El programa de Ana Rosa', Marta Riesco.



El romance entre ambos llevaba meses siendo un secreto a voces, pero ninguno de los protagonistas había querido confirmarlo públicamente. El pasado miércoles, unas fotografías publicadas en exclusiva por la revista 'Lecturas', que confirmaban que la pareja ya vivía bajo el mismo techo, hicieron estallar la tormenta y confirmaron la historia de amor entre ambos.



Tras la salida a la luz de las comprometidas imágenes, la periodista se vio obligada a dar la cara en los programas para los que trabaja, 'El programa de Ana Rosa' y 'Ya son las ocho', dónde se mostró pletórica con sus circunstancias, aunque reservada, y no dudó en pedir respeto hacia ella y su vida privada.



Sin embargo, Antonio David no había querido pronunciarse sobre su relación y llevaba días desaparecido, hasta ahora, cuándo ha decidido hablar para los medios y pedir respeto para su familia.







ANTONIO DAVID HABLA DE SU NUEVA RELACIÓN

SU RELACIÓN CON OLGA MORENO

ha reaparecido ante los medios de comunicación yque está empezando a construir junto a Marta Riesco: "u obligar a tener que dar la cara o hablar ante los medios. Y después, deciros que entiendo que habrá opiniones de todos los colores y yo por supuesto que las respeto todas, pero lo que no voy a participar es en la difamación, en las calumnias y en las injurias", decía el televisivo en su comparecencia.El padre de Ro Flores también ha querido hacer alusión a su momento actual y a su año más difícil: "para mí y para los míos y me encuentro en un momento donde quiero estar bien y encontrarme bien, nada más", explicaba sobre cómo se encuentra actualmente.Flores no solo ha hablado de su relación con Marta Riesco, también lo ha hecho de la que mantiene con su todavía mujer, Olga Moreno, madre de su hija Lola: ". El tiempo que he estado en Málaga he estado en casa y no ha habido ningún problema. Intento hacerlo de la mejor manera posible", aseguraba.Además,, entre las que se, que se ha visto envuelta en la polémica de su padre debido a su trabajo en televisión:". Me gustaría que todo esto transcurriese con la mayor normalidad y sin que los medios intenten hacer daño. No sé de qué forma explicarlo, han pasado meses,", volvía a insistir Antonio David.Para concluir su intervención ante los medios,sobre su nueva relación ni sobre su vida: "y creo que lo estoy haciendo de la forma más honesta. No quiero más presión y más daño a la gente que me rodea",, aunque ha preferido no hablar públicamente de ellos y se ha limitado a recalcar que siempre serán una familia unida:, afirmaba el ex guardia civil.