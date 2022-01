El curioso regalo de Reyes que ha recibido Nerea Garmendia

Nerea Garmendia siempre ha querido mantener su vida personal en un segundo plano, suele mostrarse muy discreta y casi nunca revela ninguna información acerca de su ámbito más privado.



Sin embargo, para celebrar el día de Reyes, ha querido hacer una excepción y compartir con todos sus seguidores una confesión sobre su actual estado de salud a raíz de uno de los regalos que ha recibido.



UNA ENFERMEDAD AUDITIVA



HIPOACUSIA MULTISENSORIAL BILATERAL



LOS AUDÍFONOS: LA MEJOR SOLUCIÓN

Nerea Garmendia ha querido presumir de regalo de Reyes y ha contado queLa intérprete ha explicado en sus redes sociales la razón de este curioso regalo.Nerea ha desvelado que padece una enfermedad auditiva y que por ello debe utilizar audífonos: "Los Reyes me han regalado ¡LOS OÍDOS!", decía antes de explicar su situación: "y aunque oigo la vida, no entiendo las conversaciones", comenzaba a sincerarse en su perfil de Instagram, y explicaba cuál es el problema exacto que le impide oír con normalidad.Ese es el nombre exacto de la enfermedad que padece la actriz, tal y como ella misma ha contado a sus más de 111.000 'followers'." desvelaba Garmendia, que aprovechaba para hacer un llamamiento a todo el mundo para que cuiden de su salud auditiva: ". No solo para mejorar vuestra calidad auditiva (y de vida) sino para controlarlo y que no vaya a más", aconsejaba a través de su cuenta de redes sociales, dónde aprovechaba para agradecer el regalo a sus particulares Reyes Magos.que padece Nerea Garmendia, pero que supone una limitación localizada en el oído interno y se traduce en una reducción de la intensidad y la calidad del sonido.que pueden contribuir a la aparición de esta enfermedad auditiva se encuentra, pero también otros factores como el hecho de que se trate deo, en algunos casos, se detecte desde el mismo momento del nacimiento, aunque no es lo más común.Esta enfermedad también puede venir derivada de otras como lao el, y también puede estar causada por, como el de Nerea Garmendia,como la mejor solución al problema.la solución, siempre que sea la recomendación de los profesionales.