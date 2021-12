Ana Guerra y Miguel Ángel Muñoz, dos ex muy bien avenidos en la presentación del proyecto más personal del actor

Miguel Ángel Muñoz acaba de presentar el proyecto más especial de su vida y para hacerlo se ha rodeado de amigos y rostros conocidos que no han dudado en acudir a los Cines Capitol para ver el estreno.





'100 DÍAS CON LA TATA'

UNA PRESENCIA MUY SONADA



UN ESTRENO LLENO DE CARAS CONOCIDAS

'100 días con la Tata', de 97 años, al que él llama cariñosamente Tata,o a causa de la pandemia en 2020.Este proyecto tan personaly en él ha puesto todo su cariño, algo que se ve reflejado en los resultados,Respecto a cómo se le ocurrió la idea,: "Me di cuenta de que los valores que transmitía eran muy importantes para contarlos" aseguró el intérprete.Por supuesto,, Luisa Cantero, que no pudo contener las lágrimas al ver tanta expectación por el proyecto de su sobrino nieto.en tan señalada ocasión, y reveló lo que aprendió de ella durante los días más difíciles de la pandemia:"Que hasta con la edad que tiene,, dice que sí a todo, tiene ganas de seguir viviendo y teniendo emociones muy especiales.".durante la presentación de la película documental, también lo hizo, pero aún conservan una muy buena relación basada en el cariño mutuo. Ambos se conocieron durante su participación en el programa 'Pasapalabra' en 2018 y aunque nunca confirmaron su noviazgo abiertamente, tampoco llegaron a esconderla, de hecho no era raro que en las redes dejasen patente su relación mediante comentarios en las publicaciones del otro., y siempre que pueden están presentes para apoyarse en sus respectivos proyectos.el proyecto más especial del actor al que no dudó en invitar a Ana.Durante la premièrefrente a la prensa., y que la admira.Por su parte,destacó que "Miguel Ángel demuestra que todo lo consigue" y: "Quiero creer que cuando una persona ha formado parte de tu vida y de lo más profundo de ti, de tu ser y de tu vida, es necesario que continúe en ella. Si no nunca la habrías elegido" y: "Miguel Ángel, me parece espectacular por dentro y por fuera" aseguró.Ana Guerra no fue la única que pisó el photocall de la première de '100 días con la Tata',, como, compañero del actor en 'Un Paso Adelante' que acaba de confirmar su 'reboot' en Atresmediaentre muchos otros.