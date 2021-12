Ana de Armas, enamorada de un ejecutivo de 'Tinder'

Ana de Armas nunca ha tenido demasiada suerte en el amor, a pesar de haber mantenido diversas relaciones a lo largo de los años, muchas de ellas bastante mediáticas, parece que ninguna logra llegar a buen puerto.



Sin embargo, la actriz sigue confiando en que las flechas de Cupido hagan por fin una diana perfecta, y ha encontrado de nuevo la felicidad, en esta ocasión al lado de Paul Boukadakis.



No sabemos si Ana de Armas y su novio realmente utilizan 'Tinder' como usuarios, pero lo que sí es seguro es que él forma parte de la empresa propietaria de la famosa aplicación.Hace meses que corre el rumor acerca de una posible relación entre la intérprete hispano-cubana y el alto ejecutivo.Según algunas informaciones, después de fundar una startup tecnológica, llamada Wheel, junto a otro socio, vendieron la empresa a 'Tinder', que más tarde nombraría al novio de la actriz,Un empresario de éxito y una actriz imparable de Hollywood, juntos. Todo parece indicar éxito seguro, no obstante aún habrá que esperar para saber cómo continúa la incipiente relación entre ambos.junta en la zona en la que reside la protagonista de 'Blonde'.. La cubana combinó un dos piezas de Louis Vuitton con un top blanco y unos botines negros de tacón bajo para salir de San Vicente Bungalows situado en West Hollywood, dónde está instalada desde hace un tiempo, y acudir a una cita con su chico.cuándo la actriz apareció, y es que, sino más bien todo lo contrario., algunos que aún no han empezado su rodaje y otros muchos pendientes de estreno, comoPrecisamente esta película es la que no deja de traer quebraderos de cabeza a la actriz. El largometraje se rodó antes de que comenzará la pandemia del coronavirus, y fue justamente en ese set en el que conoció a su anterior pareja, Ben Affleck, quién actualmente mantiene una relación con Jennifer López.y ahora ha llegado la peor noticia de todas: finalmente 'Deep Water' no se estrenará en salas de cines.El estreno de la película estaba previsto para el próximo 14 de enero, pero se ha retirado del calendario y, aunque seguro que su novio ha sabido cómo levantarle el ánimo.