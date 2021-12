Kiko Matamoros ha desvelado su intención de ser padre junto a su novia

Kiko Matamoros acudía este miércoles al plató de 'Sálvame' para desarrollar su trabajo con total normalidad y a lo largo de la tarde terminó haciendo una de sus confesiones más personales.



En el plató del popular programa de Mediaset, presentado en esta ocasión por Carlota Corredera, estaban tratando el nuevo embarazo de María José Campanario, mujer de Jesulín de Ubrique, que espera su tercer hijo a los 43 años. Con motivo de un tema tan entrañable, todos los colaboradores aportaron sus opiniones y hablaron de sus intenciones de volver a ser padres y de algunas experiencias familiares.

Todos aportaron su granito de arena, pero sin duda la intervención más emotiva fue la protagonizada por el padre de Anita Matamoros.





La llegada de Marta López Álamo a la vida de Kiko tras su separación de Makoke solo ha aportado cosas buenas al colaborador.ha contado en varias ocasiones que su pareja le aporta muchas alegrías y que está más enamorado que nunca. Ahora, ha querido ir un paso más allá yEl segundo nieto de Kiko Matamoros está a punto de llegar, su hija Laura dará a luz a su segundo bebé a finales de diciembre, sin embargo, el colaborador aún tiene ganas de tener sus propios hijos.y con los ojos brillantesy ha contado como tienen pensado cumplir este sueño.Matamoros ha desvelado que su novia también quiere convertirse en madre, aunque en sus planespara no truncar la carrera de Marta como modelo, que se encuentra en uno de sus mejores momentos: "Yo afortunadamente aún soy fértil. Marta quiere esperar 2 o 3 años, estoy pensando en congelar el esperma para cuando ella esté preparada. Pero sí, quiero volver a ser padre y me hace muchísima ilusión", además tambiény ha asegurado que le gustaría que "el día que yo no esté Marta tenga algo en común de los dos que no sea algo material."aún ha ido un paso más allá durante su intervención en el plató de 'Sálvame', se nota que tiene el instinto paternal a flor de piel y: "Me gustaría tener gemelos también, un niño y una niña", afirmación que ha supuesto toda una sorpresa para sus compañeros de programa.Cabe recordar que Kiko Matamoros, cuatro junto a Marián Flores entre los que se encuentran Diego y Laura, y una más con Makoke, la influencer Anita Matamoros.Mientras llega el momento de repetir experiencia en la paternidad, Kiko disfruta de su nieto Matías y del que está por llegar, con el que podría compartir fecha de cumpleaños, el 27 de diciembre.