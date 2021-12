Irina Shayk y Bradley Cooper podrían haber retomado su relación de pareja

¿Se han reconciliado?, ¿Han vuelto?. Esas son las preguntas más repetidas en las últimas semanas acerca de Irina Shayk y Bradley Cooper y sus fans no pueden esperar más para saberlo y ellos nos han dejado ¿sin darse cuenta?, muchos indicios de lo que ocurre.



Aunque no es raro verlos pasar tiempo juntos en compañía de su hija Lea, hace unos días se publicaron unas imágenes en las que ambos aparecían paseando en actitud cariñosa por las calles de Nueva York y no tardamos en descubrir que la semana pasada celebraron juntos la noche de Acción de Gracias. Esta festividad es un día muy especial en Estados Unidos, a veces incluso más que Navidad, y las familias suelen juntarse para celebrarlo.





Las pistas que sugieren quehan retomado su relación no acaban ahí, tras su paseo a solas por lase les pudo ver compartiendo tiempo de ocio junto a su hija con la que compartieron divertidos juegos, y la pareja formada pory su marido. Sin embargo, eldefinitivo que realmente ha hechotuvo lugar este miércoles.acudió al estreno de la nueva película de, 'El Callejón de las almas perdidas', y aunque no pudimos verlos posar juntos en el photocall, la modelo llegó acompañada por su amiga y compañeray las dos nos dieron varias ideas con susnegros para lucir escote estas fiestas, algo es algo.Laeligió un estilismo de estética gánster, un claro guiño al largometraje del padre de su hija, y se decantó por un traje de pantalón sustituyendo al clásico vestido. Lo combinó con unde estilo arnés y unos salones en el mismo tono. Para suprefirió un moño 'wet' y un maquillaje suave y natural en el que destacaban sus labios en rojo intenso.comenzaron a salir en 2015 y dieron la bienvenida a su primera hija,, en 2017. Anteriormente, la modelo había mantenido un noviazgo con el futbolista portugués, actual pareja deDos años después del nacimiento deponían fin a su relación yrecuperaba su lugar en la lista de los solteros más deseados de, mientras que ase la relacionó hace unos meses con, tras su separación de, aunque nunca llegó a confirmarse que entre ellos hubiera algo más que una amistad.Tras su ruptura no era muy común verlos juntos, pero con el paso del tiempo acordaron vivir los dos enpara poder compartir la custodia de su hija y cada vez fueron más habituales las imágenes de ambos en parques o compartiendo juegos con la pequeñade cuatro años.Sin embargo, en los últimos tiempos sus encuentros no se han limitado solo a aquellos en los que está presente la niña.