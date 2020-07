Empresas sin papeles

Cambiar la mentalidad es también empezar a utilizar nuevo software y para muchas empresas el comenzar de verdad la transformación digital

LO confieso, aunque he ayudado a cientos de StartUps a nacer sin necesidad de utilizar un solo papel, a tener todos los documentos, presupuestos, informes o facturas en formato digital, yo tengo un cuaderno donde garabatear y tomar a veces algunas notas. Me ayuda a pensar. Pero el 90% restante lo he conseguido tener siempre, no solo dentro de mi ordenador, sino en la nube. Esa es una de las mayores ventajas de tener todo, absolutamente todo, en formato digital, que gracias a la nube, vamos a poder acceder a cualquier información, desde cualquier dispositivo, a cualquier hora y desde cualquier lugar en el que tengamos una conexión a Internet. En las empresas de nueva creación, seleccionar herramientas para cualquier actividad antes de salir al mercado que no generen ningún papel, solo supone hacer un plan de procedimientos y uso de la información. El problema está en aquellas compañías que siguen acostumbradas a pasar de un departamento a otro facturas, albaranes o dossieres, que terminan en la papelera, eso sí, espero que en una de las compañías que se encargan de recoger papel para su reciclaje. Cambiar la mentalidad es también empezar a utilizar nuevo software y para muchas empresas el comenzar de verdad la transformación digital. Si una empresa es capaz de trabajar sin papeles y es capaz de hacer que todos sus empleados hagan teletrabajo, son las que han sabido superar los problemas de esta pandemia. No solo por la salud del planeta, sino por la propia salud de las empresas, crea tu startup con papeles cero.