Ion Aramendi, baja en 'Conexión Honduras' tras dar positivo en Covid

'Supervivientes' sigue su curso entre pruebas, broncas y mucha polémica por parte de la audiencia que no entiende muchas de las decisiones del programa.



Un domingo más, todo estaba listo y preparado para una nueva entrega de 'Conexión Honduras', el espacio que el reality emite los fines de semana, sin embargo, un detalle llamó poderosamente la atención, la ausencia de su presentador habitual, Ion Aramendi.





EL MOTIVO DE LA AUSENCIA DE ION ARAMENDI

Ion Aramendi da positivo en coronavirus y no puede presentar la gala de 'Conexión Honduras'



Antes del arranque de 'Conexión Honduras' este domingo,en plató debido a que, el conductor habitual de otro de los espacios de 'Supervivientes', 'Tierra de Nadie', fue el ey ponerse a los mandos de 'Conexión Honduras' este 26 de junio.Durante el arranque de la nueva entrega en Mitele Plus, Soberapara saber cómo se encontraba.", decía Carlos Sobera nada más comenzar el programa, dando pasó a su compañero y bromeando sobre su aspecto., tirado en la cama con una manta, con fiebre, con el termómetro en la boca o una enfermera o enfermero al lado", comentaba con humor.y explicó que había pasado "unos días un poco más complicados, pero ahora ya estoy perfecto. Lo que pasa que,", matizaba.Por otro lado,este fin de semana: "", decía dando pie a Sobera para que siguiera con sus habituales bromas, algo que no tardó en hacer.", decía el conductor de 'First Dates'.Ion Aramendi volverá el próximo domingo al frente de 'Conexión Honduras'.