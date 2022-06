Los conquistadores ya piensan en individual y el grupo se resquebraja en la recta final de 'El Conquis'

'El Conquistador del Caribe' se acerca a su fin, los concursantes cada vez tienen menos fuerzas y el nivel de las pruebas no deja de subir, mientras la estrategia individual de cada uno comienza a ganar terreno en detrimento de la unidad de equipo.



En la entrega de este lunes, los conquistadores se han enfrentado a un nuevo juego de inmunidad que en esta ocasión consistía en colgarse de una tirolina y aguantar el mayor tiempo posible. La prueba terminó alargándose más de una hora, y Peña fue el primero en caer al agua, lo que le costó el collar de nominado, convirtiéndose en el primer duelista de la noche.





UN PACTO QUE SALIÓ MAL

▶?VÍDEO | Line ha ganado el juego de inmunidad de colgados tras hablar con Arruti que si ganaba compartiría la inmunidad y el premio con él. El primer duelista será Peña, ya que ha sido quien menos ha resistido colgado de la cuerda #conquis22ETB https://t.co/WESH3JxHUl — El Conquistador (@el_conquis) June 13, 2022

LA ESTRATEGIA INDIVIDUAL GANA TERRENO

▶?VÍDEO | En la asamblea, los exCorocotes han dado sus votos a Pirris, por lo que el navarro irá a duelo con Peña. Line será la encargada de decidir quién más será duelista #conquis22ETB https://t.co/DHI4ybAwR3 — El Conquistador (@el_conquis) June 13, 2022

UN DUELO Y DOS EXPULSADOS

▶?VÍDEO | Ninguno de los tres duelistas ha terminado el exigente duelo de los garfios. Iri ha conseguido enganchar un garfio más que Peña y Pirris, pero creen que no ha superado el mínimo y los tres se van a casa. Iri tiene alguna esperanza #conquis22ETB https://t.co/tXAoTn7Mck — El Conquistador (@el_conquis) June 13, 2022

En el otro lado de la moneda, se encontraban los que más aguantaron, en este caso, Aini se llevó el tercer puesto de la prueba, mientrasaún seguían aguantando, sin embargo, no todo salió tan bien como ambos pensaron.hablando entre ellos y. Los conquistadorescon el fin de que la prueba no tuviera que alargarse mucho más y Arruti terminó soltándose unos minutos más tarde.Finalmente,por el programa que otorgó tanto la inmunidad como el premio a la única persona que quedó en la tirolina, Line, lo que provocó que Arruti no se lo tomara nada bien.Line disfrutó sola en el campamento rico de un masaje facial y una comida con langosta para dos que disfrutó en solitario.Aunque los concursantes ya compiten de forma totalmente individual tras la unificación de los equipos, son muchos los que aún sientes que los antiguos grupos siguen existiendo a pesar de que ahora están todos juntos.Prueba de ello fueron las nominaciones. En la asamblea,, sin embargo,, entre ellos,, que no estaban de acuerdo en nominar al navarro,, lo que demuestra quede cada uno de los concursantesde cara a la recta final.Como inmune,, convirtiéndose en el tercer duelista junto con Peña y Pirris.Losse enfrentaron ade 'El Conquis',Con la ayuda de un garfio y una cuerda, los tres dde ellos que lo consiguiera seríaAunque lo intentaron,y aunque todos se quedaron cerca,consiguiendo quedarse en el concurso, mientras