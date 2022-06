'Zapeando' desvela cómo es su grupo de WhatsApp y el papel que juega Miki Nadal

Los grupos de WhatsApp siempre terminan ocasionando más de un rompedero de cabeza a muchos y es que gestionarlos no siempre es fácil.



Hay quienes prefieren mantenerlos directamente en silencio, algunos quieren irse del grupo, pero no lo hacen por no quedar mal, mientras otros se salen de vez en cuando para tomar aire antes de volver a la vorágine de mensajes y tampoco puede faltar el encargado de echar y meter en el grupo a los distintos miembros en cada momento.



Precisamente del tema de los grupos de WhatsApp es del que han hablado en la última entrega de 'Zapeando', al que acudieron Anna María Simón y Paula Arcila para tratar un tema que puede llegar a ser algo escabroso y un arma muy peligrosa según lo que se pregunte.



Sin embargo, los colaboradores del programa no tuvieron ningún problema a la hora de meterse en materia y revelar cómo es su grupo de WhatsApp y quién juega cada rol dentro de él.





Los tierra trágame de los españoles al confundirse de chat en Whatsapp: "Mi madre ha visto cosas que no debería haber visto" https://t.co/sW8xjhAkYw — zapeando (@zapeandola6) June 7, 2022

ASÍ ES EL GRUPO DE WHATSAPP DE 'ZAPEANDO'

Así es el grupo de Whatsapp de Zapeando: ¿qué zapeadores están metidos? ¿qué es lo último que ha puesto cada uno? https://t.co/5GcHlMJBMO — zapeando (@zapeandola6) June 7, 2022

ha sido el encargado de llevar la voz cantante ya los que se van del programa: "Les echa Miki, cuando alguien se va, él se encarga de eso.", revelaba el colaborador.Aunque ese no fue el único punto que trataron, ya que, algo que para muchos no es nada fácil y se quedan aguantando por vergüenza o cobardía.El presentador quiso saber si Anna María Simón y Paula Arcila son de las que hacen esto o prefieren directamente salirse cuando se aburren o tienen motivos para ello y les preguntó si ellas son de las que aguantan "como cobardes" u "os atrevéis a decir: 'Yo me voy que esto no me aporta nada".", contestaron las aludidas, antes de que Paula contará una experiencia personal relacionada con el tema: "En grupos de WhatsApp te meten, en mi caso en el grupo de familia leí cosas raras y decidí salirme, pero claro es mi familia, me salí para descansar y me despedí elegantemente, pero mi hermano que es el administrador me volvió a meter", explicó, tras lo que los colaboradores cy apuntaron que existe uno en el que solo están los importantes, pero nadie sabe cuál es, ante lo que Tais decidió retarlos y soltó: "", algo a lo que no tuvieron problema en responder.dijo que había escrito: "", mientrasleyó el suyo que ponía: "", sin embargo,aseguró que el suyo no se podía leer: "", zanjaba el cómico.