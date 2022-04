Leo Harlem celebra 20 años de humor en Movistar Plus

Cartel de 'Leo Harlem, 20 años no es nada'. Movistar Plus+

Dicen que 20 años no es nada pero para Leo Harlem lo han sido todo. Son los años que lleva subido a los escenarios defendiendo ese humor sociológico y alejado de polémicas, que abraza como generador de calidad de vida, y que celebra con un programa que estrena Movistar Plus+. Leo Harlem, 20 años no es nada es un programa en el que el humorista hace un repaso a su carrera. Pasa revista a los momentos más señalados de la historia personal del cómico contados con la particular manera que tiene de abordar los asuntos cotidianos y acompañado por diferentes imágenes de su vida.

"Me gusta el humor sociológico, el reírnos sobre nosotros mismos, de lo tontos que somos. Reírse de estas cosas es lo más sano". No solo es decir "veo el humor como un espectáculo al que tengo que ir y que es ajeno a mí", sino que esto te permite tener actitudes defensivas de reírte", añade el cómico.

HUMOR CORDIAL

Un humor en el que ha tratado de alejarse de la polémica y la gresca porque no le gusta discutir. "Considero que el humor es para estar relajado y pasártelo pipa. Si yo hago un humor que a ti te pone en tensión puede que el resto del teatro lo esté pasando muy bien pero tú lo estás pasando fatal y entonces no estás viendo un espectáculo de humor", explica. Le gusta el humor que sea cordial, divertido. "Para mí sería muy fácil empezar a hacer chistes de políticos o lo que sea pero no, a mí me hace más gracia reírme de la gente que se cuela en el metro, que hay un deporte, el salto de torno, que es espectacular. Te salta el torno un pavo que lleva unas zapatillas de 200 euros y un móvil de 1000, pero para el metro no tiene. En eso me gusta a mí fijarme". No meterse "en esos charcos que generan mucho antagonismo te quita mucho lío y te asegura más permanencia", en épocas donde el éxito efímero reina.

En Leo Harlem, 20 años no es nada, el humorista narra su infancia, su adolescencia, su primer trabajo o sus viajes, desde sus comienzos en el bar Harlem de Valladolid hasta su lanzamiento al estrellato con El Club de la Comedia.

En este tiempo, Harlem no solo se ha dedicado a los espectáculos de humor sino que, entre otras cosas, ha participado en diversos programas de televisión y en una decena de películas, entre ellas los éxitos de taquilla Padre no hay más que uno y Torrente 5, ambas de Santiago Segura.