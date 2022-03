Adela González sustituye a María Patiño al frente de 'Sálvame Lemon Tea'

Muchísima gente se sorprendió cuando el 1 de febrero se anunció que Adela González fichaba por Sálvame, porque no se imaginaban a la periodista guipuzcoana lidiando con los colaboradores y los gritos del programa vespertino de Telecinco. Además, su llegada coincidió con la salida de Paz Padilla, aunque se anunció que su fichaje no era para presentar sino para ejercer una labor más analítica y de documentación, de poner en contexto las informaciones ofreciendo datos a través de una pantalla gigante.

Y así han sido sus primeras semanas, en las que poco a poco se le ha ido viendo más suelta e interactuando más con el resto de colaboradores. Pero esta semana ha habido una novedad importante. Quien haya conectado con Sálvame Lemón Tea, la primera hora del programa (llamada antes Sálvame Limón), la que presentan Terelu Campos y María Patiño, habrá visto que Adela González es quien ha estado el lunes y el martes al frente de ese espacio de 16.00 a 17.00 horas junto a la hija de María Teresa Campos, compatibilizándolo con sus labores habituales en las horas siguientes del programa.

Adela González y Terelu Campos, al frente de 'Sálvame Lemon Tea'.

No es algo definitivo, porque ella misma se ha encargado de explicar que está sustituyendo a María Patiño, que se encuentra de vacaciones, pero sí es destacable que sea la guipuzcoana y no cualquier otro miembro del programa quien esté supliendo su ausencia, lo que indica que están contentos con su trabajo. Y no hay que olvidar que n los últimos años Sálvame ha contado con tres presentadores habituales, Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera y Paz Padilla, y la baja definitiva de la andaluza no ha sido cubierta con nadie. Quién sabe si la de Lasarte puede seguir subiendo peldaños en el veterano programa de Telecinco.