Emma García confiesa lo que más le gusta de Belén Esteban en 'Viva la vida'

Emma García y Belén Esteban son dos de los rostros más conocidos de la televisión, ambas triunfan desde hace años en Mediaset y están entre las caras más queridas por la audiencia, sin embargo, lejos de convertirse en competidoras, ninguna de las dos tiene problemas para piropear a la otra siempre que puede.



En esta ocasión, ha sido la conductora de 'Viva la vida' la que no ha querido dejar pasar la oportunidad y le ha dicho a su compañera lo que más le gusta de su actitud tras tantos años frente a las cámaras.





LA CONFESIÓN MÁS BONITA DE EMMA GARCÍA

A pesar de que lase ha convertido en uno de los temas de la noche,también, presentada este domingo por Toñi Moreno, al convertirse en laNo obstante, horas antes de dar el pistoletazo de salida a su estancia en el reality de Telecinco, lcon el programa de las tardes del fin de semana,', conducido por Emma García para contar cómo se encontraba y cuáles eran sus sensaciones justo antes de entrar en el concurso., dónde va a pasar los próximos días, aunque aún no se encontraba junto a los habitantes de la casa., y es que para la televisiva un nuevo proyecto siempre es una alegría.y Belén no ha podido ocultar su buen humor y sus ganas de comenzar la aventura y se ha mostrado de lo más natural consiguiendo arrancar una sincera y bonita confesión a la presentadora vasca que ha querido compartir con todos sobre un rasgo de la forma de ser de Belén que le gusta mucho.Cuando, Esteban no ha tardado en asegurar que "", afirmaba ante lo que la periodista no dudó en confesarle lo que más admira de ella.", le decía con mucha sinceridad Emma, a la vez que aprovechaba para preguntarle qué es lo que más le preocupa de su nueva aventura., y que esta noche va a haber cosas muy graciosas", afirmó, aunqueque se convirtió en su seña de identidad durante su paso por, un secreto que prefirió guardar hasta el momento de la gala.