'Shining vale', terror clásico con aires de comedia

StarzPlay estrena hoy la comedia de terror Shining Vale, protagonizad por Courteney Cox (Friends), Greg Kinnear (Mejor imposible) y Mira Sorvino (Hollywood, Poderosa Afrodita).

La alocada trama gira en torno a Pat y Terry Phelps (Cox y Kinnear), quienes invierten los ahorros de toda su vida y se mudan de un estrecho apartamento en Brooklyn a una vieja mansión victoriana en Shining Vale, Connecticut, como último recurso para salvar su matrimonio tras el tórrido romance de Pat con Frank joven manitas que vino a arreglar el fregadero mientras Terry estaba trabajando. Para empeorar las cosas para Terry, Frank nunca arregló el fregadero. Pat es una antigua niña rebelde que saltó a la fama escribiendo una novela de empoderamiento femenino, muy obscena y con un alto contenido de drogas y alcohol. 17 años después, Pat está limpia y sobria, pero totalmente insatisfecha. Todavía no ha escrito su segunda novela, no puede recordar la última vez que tuvo sexo con su marido y, encima, sus hijos adolescentes no quieren saber nada de ella.

Al mudarse a Connecticut, sus hijos, Gaynor y Jake, están cabreados y tan poco conectados como se puede estar. Terry intenta unir a la familia, pero el rechazo es real. Pat está perdiendo el poco control que tenía sobre los niños, Gaynor quiere que Pat muera, y Jake se ha convertido en un zombi por su adicción a las pantallas, mientras que Terry está demasiado consumido por seguir adelante como para ver que Pat también está perdiendo el control sobre sí misma.

Oscuro secreto

La compra de una casa de 200 años de antigüedad, que ha estado en el mercado durante casi tres años y que se ha vendido por más de 250.000 dólares por debajo de lo que se pedía, parecía, en teoría, una buena idea... pero Pat comienza a percibir que los Phelps no están solos; especialmente cuando una mujer de aspecto ancestral aparece rondando por la ventana de su habitación de matrimonio. Los Phelps no tardan en saber por qué los agentes inmobiliarios estaban tan motivados para vender la casa por una mínima parte del precio inicial de venta. Parece que se han pasado por alto algunos detalles, como un triple homicidio. Pero ni el marido de Pat ni sus hijos parecen darse cuenta de que algo va terriblemente mal en la casa; sólo Pat puede ver que las cosas se mueven y oír los golpes en la noche. Pat está convencida de que o bien está deprimida o bien poseída –resulta que los síntomas son exactamente los mismos– y que además es la única que ve el espíritu de la persona que cometió estos asesinatos: un ama de casa de los años cincuenta que puede estar intentando apoderarse del cuerpo de Pat.