'Martínez y hermanos', nuevo show en Movistar

El nuevo programa de Dani Martínez para Movistar Plus+ ya tiene nombre, Martínez y hermanos, un "gran show" semanal que se estrenará próximamente y que combinará humor, invitados muy conocidos, música y mucha diversión. "Este es el tipo de programa que siempre he querido hacer. Tiene todos los ingredientes que me gustan de la televisión: invitados para pasarlo bien, mucha improvisación y un look muy elegante para un show de este tipo", apunta el presentador.

Martínez y hermanos será "un gran show de entretenimiento" que contará con la complicidad de sus invitados mezclando comedia, desenfado y grandes nombres de artistas nacionales e internacionales, que participarán en la charla y los juegos que Dani les proponga. "Un programa donde el espectador querría estar sentado en ese sofá de cháchara. Queremos conseguir que sea esa charla de sobremesa, de cuando te vas a tomar unas cañas con amigos... y que el espectador sea cómplice de ella", añade.

En Martínez y hermanos, ha agregado, "yo solo seré el anfitrión y los verdaderos protagonistas serán mis hermanos y hermanas, es decir, los invitados que pasarán por el programa", que ofrecerán "otra perspectiva" a los telespectadores.