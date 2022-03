Artistas internacionales de origen ucraniano gritan contra la invasión rusa

En los últimos días numerosos actos relacionados con el mundo del cine se han visto salpicados con recuerdos y peticiones contra la guerra desatada por Rusia en su invasión de Ucrania. Pero no solo es un gesto de humana solidaridad, sucede que son bastantes las estrellas internacionales, sobre todo en el univerrso de Hollywood, que tiene origen y raíces en Ucrania. Unos nacieron en ese país europeo, otros tienen raices allá y algunos se enteraron de sus origenes hace poco. También hay una actriz y modelo española entre ellos.



Birtukan Tibebe es el nombre real de la actriz y modelo Berta Vázquez, que nació en Kiev,y que se crió en España. Interpretó a Rizos en la serie de televisión Vis a vis y apareció en la película Palmeras en la nieve junto a Mario Casas y Adriana Ugarte. En abril, Netflix estrenará su trabajo más reciente, Bienvenidos a Edén, una serie de ocho capítulos que han contado con la dirección de Daniel Benmayor (Xtremo) y Menna Fité (Merlí).Ella ha recordado a Ucrania publicando fotos de su infancia en Instagram.La actriz. Con apenas 7 años,llegó a EEUU con su familia. Años más tarde, tras una etapa como modelo,despuntó como actriz en la película El cisne negro, recibiendo el premio Marcello Mastroianni a mejor actriz joven y varias nominaciones más.Desde el inicio del conflicto ruso-ucraniano ha usado sus redes sociales para pedir apoyo para su tierra natal, comparando los bombardeos con los que tuvieron lugar en Londres en la Segunda Guerra Mundial.La chica bond de la película Quantum of Solace, doce años antes de la desaparición de la URSS y ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional como modelo en FranciaJovovich también. Su madre es rusa y su padre serbio. Comenzó su carrera como modelo y en 1988 apareció en su primer papel profesional en la película Night train to Kathmandu. Alcanzó el estrellato al protagonizar la película de terror Resident Evil, en el 2002. Posteriormente, la actriz, supermodelo, diseñadora de moda y empresaria adquirió la nacionalidad estadounidense.En un emotivo escrito en Instagram explica: "(...) Mi sangre y mis raíces provienen tanto de Rusia como de Ucrania. Me parto en dos mientras observo el horror que se desarrolla, el país siendo destruido, las familias desplazadas, toda su vida yaciendo en fragmentos carbonizados a su alrededor. Recuerdo la guerra en la patria de mi padre, la antigua Yugoslavia, y las historias que cuenta mi familia sobre el trauma y el terror que experimentaron. Guerra. Siempre guerra (...)".Conocida por su papel en la serie Vikingos, Katheryn Winnick (44) nació en Etobicoke (Canadá), pero. Ella habla ucraniano como primera lengua, además de ruso, francés, italiano e inglés. En Instagram ha compartido mensajes de apoyo para el pueblo de sus ancestros. "Yo estoy con Ucrania. Somos un país pacífico. No nos merecemos esta guerra".Conocida por sus actuaciones en importantes telenovelas mexicanas, Ana Layevska, aunque al poco tiempo se mudó a Rusia y, cuando apenas tenía 9 años. Su primer papel fue en la telenovela Alguna vez tendremos alas, en 1997. Después formó parte de producciones como Las dos caras de Ana, El fantasma de Elena o Mi corazón insiste.Layevska usó su Instagram para enviar un mensaje sobre la situación entre Rusia y Ucrania: "Nací en la Unión Soviética, en un lugar donde no había fronteras ni divisiones. Hoy vivo en México pero me duele el alma ver los conflictos donde viven mi familia y mis amigos".La actriz, nominada a un Óscar y un Globo de Oro en 2009 por su actuación en la película Up in the air, nació en Clifton, Nueva Jersey, de. Es la segunda de siete hermanos, entre ellos la actriz Taissa Farmiga, conocida entre otras cosas por protagonizar la serie American Horror Story. Vera no habló inglés hasta los 6 años y recibió una estricta educación en un hogar católico ucraniano. En su juventud estudió piano y baile. Además, estuvo de gira con una compañía de bailes folclóricos de Ucrania.La actriz se unió a los mensajes de apoyo en Instagram, donde compartió una bandera de Ucrania y una estrofa del himno nacional de ese país. "La gloria y la libertad de Ucrania aún no están muertas", se lee en la publicación.Se encontraba rodando World of Dance UA cuando comenzó la invasión rusa en Ucrania. Desde entonces. También de su llegada a Polonia y del avión que le devolvió a EEUU. Es un bailarín profesional mejor conocido por su participación en Dancing With The Stars.durante 10 años, hasta que se mudó a los Estados Unidos con su familiaEl nombre de este actor de Hollywood y pareja de la famosa actriz, Naomi Watts, en realidad es una transcripción de un nombre ucraniano, Lev.. El actor conoce muy bien la historia de su familia y habla mucho sobre sus raíces ucranianos en las entrevistas.