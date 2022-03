Eva Soriano pide el voto para ganar 'Tu cara me suena' y se hace viral

Mucha gente no la conocía cuando se desveló que su nombre estaba entre los participantes de la novena edición de Tu cara me suena, pero el incombustible programa de Antena 3 presentado por Manel Fuentes no suele fallar en sus castings y Eva Soriano se ha colado en la final por méritos propios.



Una final que se disputa este viernes y a la que han llegado cuatro cantantes: Nia, Agoney (los dos, exparticipantes de Operación Triunfo), María Peláe y Rasel y la catalana. A sus 31 años, esta diplomada en Turismo, monologuista y presentadora del matinal Cuerpos especiales en Europa FM, ha resultado ser la gran sorpresa del concurso.



El programa siempre cuenta con su cuota de cantantes, actores y humoristas para configurar un elenco variado, y Eva Soriano podría encajar entre los humoristas, pero semana tras semana ha demostrado que también canta muy bien. Por eso se ha colado en la final, pese a que le ha tocado defender algunas canciones que no se prestaban al lucimiento sino a hacer reír, que suelen suponer una rémora en cuanto a puntuación.





El público decide el ganador en la final

AY GANAR, la canción con la que queremos convencerte de que votes por @EvaSoriano90 en @TuCaraMSuena ?? La ganadora que quieres, la ganadora que tú quieres. pic.twitter.com/U3XREpcpDy — Cuerpos Especiales (@CuerposEspecial) March 3, 2022

La comunicadora de Reus se ha ganado el aprecio del jurado y también el del público, y comoporque la final es en directo (al contrario que el resto de las galas, donde la puntuación es una mezcla de la del jurado y la del público en plató),(ya sabe lo que es ganar una gala) pese a que en la clasificación los tres mejor puntuados, y muy reñidos, han sido Nia, Agoney y María Peláe.Por eso, Eva Soriano ha comenzado en su programa de radio unaComo ya hizo versionando la canción In Da Guetto, que en su voz y letra pasó a llamarse Anticuerpos y se hizo viral con millones de visitas en TikTok, ahora ha querido seguir el mismo camino yAsípara cantar: "Ganar, ganar, ganar, lo tengo que lograr, que en Tu cara me suena por fin gane alguien normal", o añadir después: "Vota por moi, moi, moi, moi, moi...".No va a imitar a Rigoberta Bandini en la final, sino a Shakira, y se medirá a Whitney Houston (Nia), Dimash Kudaibergen (Agoney), Lola Flores (María Peláe) y Elvis Presley (Rasel). Duros rivales, pero ella apela a lo que pasó en el Benidorm Fest, donde ganó de forma inesperada Chanel frente a Rigoberta Bandini y Tanxugueiras.Eso sí, en ese caso el público va a tener todo el poder de decisión, no como en el festival que eligió a la representante de España en Eurovisión.